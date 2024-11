Silvia Abravanel exibe cintura finíssima em leilão de Ronaldo e impressiona

No leilão beneficente de Ronaldo, Silvia Abravanel exibe cinturinha impressionante em vestido aberto na barriga e impressiona; veja

A apresentadora Silvia Abravanel foi uma das famosas que marcou presença no leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno e a esposa dele, a modelo Celina Locks. Nesta quinta-feira, 21, aconteceu o evento de gala e a comunicadora do SBT chamou a atenção com seu look arrasador.

Para prestigiar o casal, a herdeira de Silvio Santos apostou em um vestido rosa com recorte na barriga e impressionou ao mostrar que está com uma cintura bem fina. Com a silhueta desenhada, a famosa esbanjou beleza e revelou que está com o abdômen retíssimo.

No leilão de Ronaldo e Celina Locks, Silvia Abravanel posou sozinha, exibindo seu look cheio de elegância, e também com os anfitriões e seu futuro marido, o cantor Gustavo Moura, com quem se casaria em outubro deste ano, mas acabou reagendando o evento para abril de 2025.

Recentemente, a apresentadora deu detalhes da união, que terá um estilo rústico. "O vestido já escolhi, já tá tudo certinho, a gente vai casar em um haras, no nosso haras, então vai ser uma coisa bem rústica, bem nossa cara, tô falando até pros convidados todos irem de bota. Eu vou tá bota, minha bota eu até comprei em um site de compra e minha bota é branca e é de cano longo, vou casar de bota", revelou um pouco de seu estilo autêntico.

Foto: Clayton Felizardo/ Brazilnews

Silvia Abravanel se emociona ao detalhar últimos momentos com Silvio Santos

Silvia Abravanel compartilhou os últimos momentos que passou ao lado de Silvio Santos. Durante uma conversa com Rodrigo Faro no ‘Hora do Faro’, na Record, uma das seis herdeiras do apresentador revelou que foi muito difícil não demonstrar a emoção durante a internação do pai e também contou como foi receber a notícia de sua morte.

Após mais de um mês da morte do eterno ‘Dono do Baú’, Silvia revelou que ela e as irmãs ainda estão processando a perda e sentindo o luto: "Estamos vivendo um dia de cada vez. A gente está se permitindo viver esse luto e as emoções”, disse a apresentadora, que precisou ‘reprimir’ as emoções durante a hospitalização do pai. Confira todos os detalhes aqui!