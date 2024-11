Ronaldo posa com três de seus quatro filhos em leilão; veja as fotos

Em seu leilão beneficente com a esposa Celina Locks, Ronaldo posa com três de seus herdeiros, frutos de relações anteriores

O leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno e sua esposa, a modelo Celina Locks, aconteceu nesta quinta-feira, 21, em grande estilo. Além de reunir vários famosos como Ana Maria Braga, Luciano Huck, a família de Faustão e outros, o evento ainda contou com a presença dos herdeiros do ex-jogador.

Ao lado da atual companheira, o ex-atleta posou com três de seus quatro filhos, frutos de relações anteriores. Ao seu lado, o mais velho Ronald, seu primogênito com Milene Domingues, apareceu no clique com uma roupa toda em preto.

As meninas, da relação com a empresária Bia Antony, Maria Sophia, nascida em 2008, e Maria Alice, em 2010, também surgiram nos registros com o pai. Alexander, fruto do affair do ex-atleta com a fisiculturista Michele Umezu, não apareceu.

Recentemente, em entrevista ao jornalista Phelipe Siani, Ronald falou sobre a criação que o pai lhe deu. "Meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma pra mim e pros meus irmãos. (…) Realmente, ele brinca com isso. E eu acho legal, sim, realmente ter essa responsabilidade de saber: 'Cara, eu tenho que correr atrás do meu'", declarou o jovem, que ainda ressaltou ser ciente do privilégio que possui em ter pais influentes.

Relembre o casamento de Ronaldo e Celina Locks

Que tal relembrar como foi o casamento deles? Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e Celina Locke se casaram após oito anos de namoro. A união aconteceu em Ibiza, na Espanha, durante um período de três dias de festa para os noivos e seus convidados. A grande cerimônia de casamento aconteceu no dia 29 de setembro de 2023 no final da tarde e ao ar livre.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido da grife Giorgio Armani Privê com decote tomara que caia. Por sua vez, Ronaldo usou um terno da grife Giorgio Armani. O local da festa e da cerimônia foi decorado com flores brancas e folhagens.

Na época, ele relembrou quando os dois iniciaram o romance. “Não houve cantada quando conheci Celina, o ataque veio depois. Quando ficamos, falei: ‘Vou fazer você se apaixonar por mim em dois meses’. Dei um prazo para mim e para ela. Estamos construindo a nossa história”, disse ele. Por sua vez, a noiva falou sobre a boa relação com os enteados. “Quando conheci o Ronaldo me apaixonei por ele, e na sequência pelos filhos dele. Acho importante quando você tem enteados em que a relação com cada um seja genuína e por amor. Se for de outra maneira não funciona! Eu amo meus enteados do fundo do coração, e é maravilhoso poder viver e conviver com eles juntos!”, disse Celina. O casamento deles foi capa da revista CARAS. Veja as fotos aqui!

