Luciana Gimenez aposta em look diferenciado para leilão de Ronaldo; veja

Para prestigiar o evento de gala de Ronaldo e Celina Locks, Luciana Gimenez aposta em look diferente e dispensa vestido; confira

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu com a escolha do look para o leilão beneficente de Ronaldo e Celina Locks. Nesta quinta-feira, 21, o evento de gala reuniu vários famosos e a comunicadora fez diferente da maioria das convidadas, que foram de vestido, e apostou em algo diferenciado.

Em sua rede social, a modelo postou os registros de sua produção e impressionou ao surgir vestindo um conjuntinho preto, composto por top e saia grande. As peças, além das joias, tinham um toque de brilho e deixaram a musa deslumbrante.

"Galácticos, leilão em prol da fundação fenômenos dos meus queridos Celina e Ronaldo", escreveu ela sobre o evento que reuniu Ana Maria Braga, Luciano Huck, herdeiras de Silvio Santos e família de Faustão. Nos comentários da publicação, a famosa recebeu vários elogios. "Uau! Belíssima", exclamou Tata Werneck. "Que look lindo", admiraram outros a roupa.

Além de Luciana Gimenez, o anfitrião também chamou a atenção ao posar com três de seus quatro herdeiros durante o leilão beneficente. A ex-mulher e mãe de seu filho Ronald, Milene Domingues, também prestigiou a festa.

Veja as fotos do look de Luciana Gimenez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez se nega a ficar com homens de 20 anos

Solteira aos 55 anos, Luciana Gimenez confessou possuir preferência por homens mais novos que ela. Apesar disso, a comunicadora destacou que restringe os flertes e existe uma faixa etária mínima para poder se envolver.

Em participação no Vênus Podcast, a apresentadora foi sincera: "Eu gosto de homens mais novos, aí aparecem os loucos de 20 anos, aparecem umas pessoas aleatórias... Mas 20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", iniciou. Saiba mais aqui!

Leia também:Luciana Gimenez lamenta morte do pai com fotos raras: 'Que saudades'