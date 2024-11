Luciana Gimenez lamenta morte do pai com fotos raras: 'Que saudades'

No dia que seria aniversário de seu pai, Luciana Gimenez lamenta sua ausência e fala sobre a morte ser algo dolorido; veja as fotos

A apresentadora Luciana Gimenez lamentou a falta que sente do pai João Alberto Morad, falecido em 2020 por conta de causas naturais. Nesta terça-feira, 19, seria anievrsário dele e a famosa relembrou alguns cliques de momentos vividos com o patriarca.

Usando os registros raros, a modelo desabafou sobre a morte ser algo duro de lidar. Luciana Gimenez então mostrou João Alberto ao lado de seus filhos, os netos dele, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel.

"Hoje é o dia do seu aniversário, pai! Que saudades de você... Eu queria tanto te dar um beijo, rir das suas histórias… Essa tal de morte é tão definitiva, nos rouba de tantos sorrisos, de tantos momentos. Queria só mais alguns minutos para dizer que eu te amo, pai. Feliz aniversário, sua filha única Lu", escreveu ela.

Há cerca de dois anos, Luciana Gimenez teve uma crise de choro antes de gravar o seu programa na RedeTV! por conta de notícias envolvendo seu pai falecido. Na época, ela se mostrou muito chateada com a situação.

"Porque eu também sou uma pessoa só porque eu sou famosa não quer dizer que eu não tenho sentimento... Sabe o que acontece gente, quando a pessoa é famosa parece que ela perde liberdade de ser ela, ai coisas normais que as pessoas passam com sofrimento todo mundo fica rindo fica comentando, e dói e dói muito... to cansada desse tipo de coisa", disse.

