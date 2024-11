Luciana Gimenez se nega a ficar com homens de 20 anos: 'Não serve'

Solteira, a apresentadora Luciana Gimenez revelou se nega a viver romance com jovens e explica motivo em entrevista a podcast

Solteira aos 55 anos, Luciana Gimenez confessou possuir preferência por homens mais novos que ela. Apesar disso, a comunicadora destacou que restringe os flertes e existe uma faixa etária mínima para poder se envolver.

Em participação no Vênus Podcast, a apresentadora foi sincera: "Eu gosto de homens mais novos, aí aparecem os loucos de 20 anos, aparecem umas pessoas aleatórias... Mas 20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", iniciou.

"Outro dia um menino de 20 anos... Conversei com ele porque o achei corajoso... Ele sentou do meu lado e começou me xavecar. Eu fiquei ouvindo, conversando, aí levantei e ele batia no meu peito, aí a coragem foi embora. Mas uma graça", continuou Luciana Gimenez.

Apesar de não ter se relacionado com o jovem, a famosa mostrou ter ficado admirada com a coragem do rapaz: "Tinham homens mais velhos que vi que queriam falar, mas não tinham coragem, e ele chegou e sentou ao meu lado e eu pensei 'menino esperto'", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez passa por exame em São Paulo

Luciana Gimenez confessou que precisou passar por um exame de coleta de sangue para investigar uma intolerância alimentar. Sempre bem-humorada, a apresentadora do Superpop, na RedeTV!, fez piada com a situação.

"[Vim] fazer o que? Tirar sangue para fazer um teste de intolerância alimentar, estou intolerante a várias coisas, não sei se é tão alimentar", brincou Luciana Gimenez ao compartilhar detalhes do procedimento para investigar a intolerância alimentar.

'CHOREI MUITO, MAS SUPEREI'

No começo de novembro, a apresentadora usou as redes sociais para compartilhar um momento de superação. Ela participou de uma aula de simulador de esqui mais de um ano após seu acidente. Na postagem, a apresentadora reuniu registros da conquista e refletiu sobre resiliência.

"A palavra RESILIÊNCIA. É muito mais fácil abortarmos uma situação que nos traz medo do que encararmos, mas se assim fizesse, quem seria eu? Uma pessoa que se deita para o seu próprio medo? Essa pessoa não sou eu, hoje eu coloquei a minha bota de esqui e fui ao simulador. Chorei muito, mas superei a primeira etapa!", escreveu ela, que surgiu emocionada nos registros.