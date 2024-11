Leilão de Ronaldo Fenômeno: Veja os looks dos famosos no evento de gala

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, reúnem um time de famosos para o leilão beneficente em São Paulo

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, reuniram os amigos famosos para um leilão beneficente na noite desta quinta-feira, 21, em São Paulo. O evento reuniu fundos para a Fundação Fenômenos, criada em 2012 para apoiar lideranças comunitárias no desenvolvimento social.

Os convidados surgiram looks de gala para a noite especial. Entre os convidados estavam Ana Maria Braga, Denilson, Luciele Di Camargo, Felipe Andreoli, Galvão Bueno, Cris Vianna e Milene Domingues.

O evento contou com show da cantora Claudia Leitte.

Um ano do casamento de Ronaldo e Celina

Que tal relembrar como foi o casamento deles? Ronaldo Nazário, o Fenômeno, e Celina Locks se casaram após oito anos de namoro. A união aconteceu em Ibiza, na Espanha, durante um período de três dias de festa para os noivos e seus convidados. A grande cerimônia de casamento aconteceu no dia 29 de setembro de 2023 no final da tarde e ao ar livre.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido da grife Giorgio Armani Privê com decote tomara que caia. Por sua vez, Ronaldo usou um terno da grife Giorgio Armani. O local da festa e da cerimônia foi decorado com flores brancas e folhagens.

Na época, ele relembrou quando os dois iniciaram o romance. “Não houve cantada quando conheci Celina, o ataque veio depois. Quando ficamos, falei: ‘Vou fazer você se apaixonar por mim em dois meses’. Dei um prazo para mim e para ela. Estamos construindo a nossa história”, disse ele. Por sua vez, a noiva falou sobre a boa relação com os enteados. “Quando conheci o Ronaldo me apaixonei por ele, e na sequência pelos filhos dele. Acho importante quando você tem enteados em que a relação com cada um seja genuína e por amor. Se for de outra maneira não funciona! Eu amo meus enteados do fundo do coração, e é maravilhoso poder viver e conviver com eles juntos!”, disse Celina. O casamento deles foi capa da revista CARAS. Veja as fotos aqui!