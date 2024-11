Milene Domingues faz aparição no leilão de Ronaldo, pai de seu filho Ronald

Cheia de estilo e elegância, mãe do filho mais de velho de Ronaldo, Milene Domingues, faz aparição no leilão do ex-jogador; veja as fotos

A comentarista Milene Domingues marcou presença no leilão de seu ex-marido e pai de seu filho Ronald, o ex-jogador de futebol Ronaldo, o Fenômeno. Nesta quinta-feira, 21, aconteceu o evento de gala, que reuniu vários famosos, e a loira posou ao lado de seu herdeiro no local.

Usando um vestido preto elegante, a Rainha das Embaixadinhas, de 45 anos, esbanjou beleza ao surgir com seu filho, que é o primogênito do empresário que tem mais três herdeiros de outras relações. É bom lembrar que ela foi casada com Ronaldo de 1999 a 2003.

Ainda no evento, Ronald posou em fotos com o pai, a madrasta, Celina Locks, e suas irmãsMaria Sophia, nascida em 2008, e Maria Alice, em 2010, frutos da relação com a empresária Bia Antony. Alexander, do affair do ex-atleta com a fisiculturista Michele Umezu, não apareceu.

Recentemente, em entrevista ao jornalista Phelipe Siani, Ronald falou sobre a criação que o pai e a mãe lhe deram. "Meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma pra mim e pros meus irmãos. (…) Realmente, ele brinca com isso. E eu acho legal, sim, realmente ter essa responsabilidade de saber: 'Cara, eu tenho que correr atrás do meu'", declarou o jovem, que ainda ressaltou ser ciente do privilégio que tem em ter pais influentes.

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

Milene Domingues diz estar aliviada pelo filho não seguir a carreira do pai

Durante a interação com os seguidores por meio da caixinhas de perguntas do Instagram, a comentarista esportiva Milene Domingues, abriu o jogo e falou abertamente sobre o alívio que sente pelo o filho, Ronald, não seguir a carreira esportiva do pai, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno.

"Você já pensou na possibilidade do seu filho seguir a carreira de jogador de futebol", questionou um internauta.

Sem hesitar, a mãe coruja logo respondeu: "Não, nunca. Aliás, fico até aliviada, ele nunca seria bom por ele. Eu jogo futebol a vida inteira e quando me casei com o pai dele queriam me dar 9, eu jogo de meia, 7, e queriam me dar 9 porque era casada na época com o pai dele", iníciou ela.

E prosseguiu: "Graças a Deus ele foi pro lado musical, um lado que seja só dele. Ele nunca seria bom por ele, ou era por ser filho ou se não fosse bom o suficiente ia te cobrar 'como ele não é bom?' Gloria a Deus que você seguiu seu próprio caminho", completou Milene que estava ao lado de Ronald, que acenou positivamente com a fala da mãe.

