Web se choca com diferenças entre irmãs Takahashi do tênis de mesa: 'Genética é 8 ou 80'

As irmãs mesa-tenistas Bruna e Giulia Takahashi marcaram presença nas Olimpíadas de Paris e surpreenderam internautas com semelhança zero

Com cinco anos de diferença, as irmãs Takeshi, Bruna(24) e Giulia (19), competem lado a lado na equipe feminina de tênis de mesa nas Olimpíadas de Paris. Apesar de compartilharem o talento no esporte, as diferenças físicas entre as atletas chamaram a atenção na internet e os internautas relembraram aulas de biologia para explicar a ausência de semelhanças.

As irmãs são nipo-brasileiras de terceira geração por parte de pai, ou seja, têm ascendência japonesa. Quem olha para Giulia não questiona a informação, afinal, a atleta é a cara do pai. Já Bruna, a mais velha, se parece muito com a mãe brasileira e não carrega os traços marcantes da parte japonesa da família.

As atletas em foto com os pais - Reprodução/X

Na web, a diferença entre as irmãs gerou dúvidas e interesse: antes de ver a foto da família e descobrir sobre a ascendência japonesa, um usuário chegou a questionar se uma das atletas era adotada. Com o esclarecimento, os internautas começaram a achar graça na mistura genética que direcionou todas as características da mãe para Bruna e todos os traços do pai para Giulia:

Fato dela não ter herdado os traços asiáticos enquanto a irmã dela puxou total as características. genética é 8 ou 80 kkkkkkkkkkkk — MIECHEN (@Deligtsubs) July 29, 2024

Entre os muitos comentários sobre a aparência das irmãs, alguns ilustram a alegria em viver num país miscigenado como o Brasil, o que possibilita encontrar famílias super diferentes e brasileiros que fogem do esteriótipo de aparência esperado pelos estrangeiros e até pelos próprios brasileiros.

Esse tipo de coisa faz o Brasil ser um país fascinante — matheus (@matheusacr1) July 29, 2024

Tênis de mesa em "família"

Além de Bruna estar entre os grandes nomes do tênis de mesa do Brasil ao lado da irmã, a atleta tem um relacionamento com Hugo Calderano (28), que ocupa a sexta posição no ranking dos melhores jogadores de tênis de mesa do mundo.

O casal assumiu o relacionamento recentemente, no dia 14 de fevereiro, em comemoração ao Dia de São Valentim — data semelhante ao Dia dos Namorados no Brasil. Eles vivem em Ochsenhausen, na Alemanha, e estão juntos em Paris para as Olimpíadas.