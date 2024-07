Mesa-tenista Bruna Takahashi se queixa de calor em transporte olímpico: 'Sem ar-condicionado'

Bruna Takahashi contou que atletas do tênis de mesa passaram uma hora em um ônibus sem ar-condicionado e foram impedidos de abrir as janelas

A equipe de mesa-tenistas do Brasil passaram pelo primeiro perrengue em Paris, cidade onde os Jogos Olímpicos acontecem. Como exposto pela atleta Bruna Takahashi, o time brasileiro passou cerca de uma hora dentro de um ônibus olímpico, que levou ela e os colegas de volta "Vila Olímpica", sem ar-condicionado. Além disso, a jovem revelou que foi impedida de abrir as janelas para receber ar fresco.

"Treinando desde as 11 horas. Voltando para a vila às 15h30. Sem ar-condicionado. 'Ah, por que não abrir as janelas?' Eles não deixam abrir", contou a atleta nos stories. Para evitar maiores problemas com o calor, Bruna usou um ventilador portátil para se refrescar e mostrou que os colegas de equipe ficaram desconfortáveis com a temperatura.

No momento, a França está no verão. Nesta quinta-feira (25), a capital francesa atingiu máxima de 29ºC, uma temperatura elevada comum em decorrência da alta da estação no território Europeu.

Aqui no Brasil, a situação dos tenistas causou revolta em internautas, que opinaram nas redes: "Essas Olimpíadas em Paris parecem estar bem desosrganizadas...", opinou um usuário do X (antigo Twitter). "Meu deus, vão todos morrer sem abrir uma janela!", escreveu o outro. "Se fosse aqui no Brasil, essa desorganização já teria várias matérias com críticas, mas se é europeu pode tudo", disparou um internauta.

Rayssa Leal reclama de "abandono" da equipe de skate brasileira durante treino

Bruna não é a primeira atleta a reclamar das condições precárias em que atletas brasileiros foram deixados. Na última quarta-feira (24), Rayssa Leal contou que ela e outros skatistas da equipe brasileira ficaram mais de três horas esperando um transporte olímpico que iria buscá-los na pista de treino.

A menina contou que estava esperando o retorno a Vila Olímpica para almoçar e descansar depois da rotina intensa de prática. Os atletas cogitaram a possibilidade de voltarem de outra maneira, no entanto, Rayssa contou que seria um longo trajeto.