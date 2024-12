Vini Jr. agradece prêmio de melhor jogador do mundo pela Fifa

"Venci por mim, pela minha família", escreveu Vini Jr.; o atacante da Seleção Brasileira dedicou a conquista à família

Nesta terça-feira, 17, brasileiro Vini Jr., de 24 anos, foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira recebeu o prestigiado prêmio durante a cerimônia do The Best, realizada em Doha, no Catar, na véspera da final da Copa Intercontinental, onde o Real enfrentará o Pachuca.

Emocionado, o craque compartilhou sua vitória nas redes sociais, dedicando a conquista ao "menino" que sonhava em ver ídolos levantando o troféu. "Chegou a minha hora. A hora de dizer... sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso", escreveu ele.

O atacante também fez questão de ressaltar as dificuldades enfrentadas ao longo de sua trajetória: "Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar".

Ele ainda fez questão de relembrar suas raízes e o apoio de sua família, além das instituições que o ajudaram em sua caminhada, como o Flamengo, o Real Madrid e a Seleção Brasileira. "Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, Seleção Brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos", completou.

Com o título, o atacante se junta à história do futebol brasileiro, conquistando um feito que não ocorria desde 2007, quando Kaká foi premiado pela Fifa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Vini Jr. se pronuncia após perder a Bola de Ouro

Em outubro aconteceu a premiação Bola de Ouro, a principal do futebol mundial. Vini Jr. escolheu não ir à cerimônia, que aconteceu em Paris, na França, após descobrir que o prêmio seria dado a Rodri, do Manchester City.

O resultado gerou revolta em muitas pessoas, já que o brasileiro terminou a competição com o segundo lugar no ranking de melhores do mundo no futebol. Em sua conta no X, antigo Twitter, Vini se pronunciou. "Eu farei dez vezes se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o atleta