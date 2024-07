Thaisa, do vôlei, impressiona com mudanças na aparência: ‘É a mesma pessoa?’

Thaisa Daher, do vôlei, passa por transformação no visual e impressiona ao exibir mudanças em sua aparência nas Olimpíadas 2024

Thaisa Daher é uma das jogadoras de vôlei em destaque do Brasil! Além de ser bicampeã olímpica e estar em busca de mais um título, a atleta surpreendeu a todos com sua transformação na aparência nas Olimpíadas 2024. Nas redes sociais, imagens do seu antes e depois repercutiram e deixaram os internautas impressionados.

Considerada uma das maiores jogadoras de vôlei, não apenas por seus impressionantes quase 2 metros de altura, mas também pelos títulos que ajudou a conquistar, Thaisa, que defende a seleção brasileira desde 2002, tem uma trajetória notável. Aliás, no passado, ela já revelou ter sofrido bullying devido a sua aparência, principalmente a sua altura.

Além de superar essas dificuldades e transformar a altura em uma vantagem, Thaisa também é conhecida por sua vaidade. Desde suas últimas aparições nas Olimpíadas, ela passou algumas mudanças ao apostar em um mega hair loiro poderoso, fazer micropigmentação nas sobrancelhas e realizado alguns procedimentos estéticos.

No X, o antigo Twitter, o contraste entre a aparência dela nas competições de Pequim e Paris chamou a atenção dos seguidores, que ficaram surpresos com as mudanças: "Como assim é a mesma pessoa?", escreveu um usuário. "Quero saber já o nome do profissional que fez essas mudanças", disse mais um. “Ficou mais linda”, comentou um terceiro.

Mudança na aparência de Thaisa, jogadora da Seleção Feminina Brasileira de Vôlei, impressiona internautas:



2008 (Pequim) // 2024 (Paris) pic.twitter.com/WgD204rVzF — POPTime (@siteptbr) July 29, 2024

Vale lembrar que Thaisa já revelou ter passado por uma rinoplastia, colocado silicone e feito harmonização facial: "Eu sou muito feliz com todas as mudanças que eu tive. Trabalhei muito para ficar assim maravilhosa! Não tenho problema. Fiz harmonização facial, dei aquela arrebitada no nariz, coloquei um queixinho. Tô feliz, fiz da forma mais delicada possível para não ficar exagerado", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaisa Daher (@daherthaisa)

Thaisa Daher inspira seguidores com conselhos:

Em suas redes sociais, Thaisa Daher costuma compartilhar detalhes de suas mudanças, como fotos no salão de beleza, sempre com um conselho para inspirar suas seguidoras: “Chega de ficar tentando se moldar para ser o que os outros querem que você seja. Seja a mulher que você quer ser, a mulher que você nasceu para ser!”, disse a jogadora.

“Todos que fazem parte da sua vida, verdadeiramente, te admira, e respeita demais, então, por que você fica com isso de distorcer a sua personalidade para caber na vida de gente tão pequena? Pare com isso AGORA mesmo e seja autêntica SEJA você!!!! Você merece — você mulher, é incrível!”, ela escreveu em uma das publicações.