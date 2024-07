Rayssa Leal pode sofrer punição após gesto proibido nas Olimpíadas 2024: ‘Eu fiz’

A medalha está em risco? Rayssa Leal pode levar advertência após fazer gesto proibido em sua prova nas Olimpíadas de 2024; entenda

No último domingo, 28, Rayssa Leal brilhou ao representar o Brasil na prova de skate street feminino das Olimpíadas de 2024. Com diversas manobras impressionantes, a ‘Fadinha’ garantiu uma medalha de bronze para o país. No entanto, a skatista agora pode enfrentar uma punição depois de fazer um gesto proibido durante sua apresentação.

Para quem não acompanhou a prova, Rayssa percorreu um longo caminho até garantir seu lugar no pódio. Durante uma de suas manobras, a skatista chegou a pedir forças ao público e também aproveitou para enviar uma mensagem especial através da linguagem de sinais: "Jesus é o caminho, a verdade e a vida", disse ela com as mãos.

Acontece que essa mensagem é proibida pelo Comitê Olímpico Internacional. Aliás, os atletas podem sofrer punições por falarem sobre religião ou política, especialmente porque a competição envolve diversas nações com aspectos culturais extremamente diferentes. No entanto, a fadinha brasileira não corre o risco de perder a medalha.

Em conversa com o UOL, Rayssa revelou que pode receber uma advertência, mas que até o momento não recebeu nenhum comunicado do comitê: “Rapaz, se eu peguei advertência eu não to sabendo ainda não, porque não chegou em mim ainda não, isso daí. Se eu pegar alguma advertência a gente vai descobrir mais tarde”, ela brincou.

Vale lembrar que existem diferentes graus de punição, e uma advertência é mais como um alerta ao atleta. Caso o recado não seja respeitado, pode resultar na retirada do credenciamento, exclusão temporária ou permanente dos jogos, desqualificação das competições e até no pagamento de uma multa em casos mais severos.

No entanto, Rayssa está tranquila e justificou o gesto proibido: "Eu fiz porque faço em todas as competições. Para mim é importante, eu sou cristã, acredito muito em Deus. Ali eu pedi forças e mandei uma mensagem para todo mundo, que realmente Deus é o caminho, a verdade e a vida”, contou a skatista.

“Fiz em língua de sinais, porque provavelmente o microfone não ia pegar a minha voz, então foi o meio que achei de comunicar com todo mundo. Eu acho isso muito importante”, disse Rayssa, que vai trazer a medalha de bronze para casa: "Eita misericórdia, olha que linda!", ela celebrou ao mostrar seu prêmio nas redes sociais.

Nadadora brasileira foi punida e retornou ao Brasil:

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) puniu os nadadores brasileiros Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos por atos de indisciplina. Gustavo Otsuka, chefe da equipe brasileira de natação, contou que os atletas deixaram a Vila Olímpica sem autorização. Gabriel Santos recebeu apenas uma advertência, já Ana Carolina contestou a decisão e foi desligada.