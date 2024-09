A morte de Michaela DePrince, dançarina de Beyoncé, abalou o mundo da dança. Um dia depois, o falecimento de sua mãe, Elaine DePrince, foi confirmado

A morte precoce da bailarina Michaela DePrince, aos 29 anos, na terça-feira, 10, abalou o mundo da dança. E a tristeza se intensificou quando, 24 horas após o falecimento da filha, no dia 11, a mãe dela, Elaine DePrince, também veio a falecer.

A informação foi confirmada pela porta-voz da família Jessica Volinski, em uma publicação no Facebook. "Os últimos dias foram ainda mais difíceis do que a maioria das pessoas imagina porque a família também estava lidando com a morte da mãe adotiva de Michaela, Elaine DePrince", disse ela.

Que explicou: "Sua mãe Elaine morreu durante um procedimento de rotina em preparação para uma cirurgia em 11 de setembro. Michaela morreu antes de Elaine e Elaine não sabia da morte de Michaela no momento do procedimento", prosseguiu.

Ainda segundo ela, as mortes não tiveram nenhuma relação. "Por mais inacreditável que pareça, as duas mortes não tiveram nenhuma relação. A única maneira de dar sentido ao absurdo é que Elaine, que já havia perdido três filhos há muitos anos, foi poupada pela graça de Deus da dor de vivenciar a perda de um quarto filho".

"O que a família está passando agora é realmente inimaginavelmente doloroso. Lamentar a morte de dois familiares em um período de 24 horas é trágico e devastador. Continuamos pedindo privacidade e agradecemos que você direcione qualquer pessoa que compartilhe informações incorretas e especulações para esta postagem", concluiu a mensagem publicada.

A família de DePrince, porém, não divulgou a causa da morte da dançarina. Nas redes sociais, os internautas lamentaram a perda. Vale lembrar que Michaela ficou conhecida ao aparecer, aos 17 anos, no programa Dancing with the Stars e estrelou, como bailarina principal, o videoclipe do álbum visual Lemonade, da cantora Beyoncé.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Michaela Mabinty DePrince (@michaeladeprince)

Assista ao clipe: