Influencer brasileira morre de forma trágica em Paris, na França

Família de influencer brasileira lamenta a morte da jovem, que faleceu ao fazer algo que gostava muito em Paris, na França

A influenciadora digital brasileira Fernanda Lind faleceu aos 31 anos de idade. Ela morreu na quarta-feira, 16, ao sofrer morte cerebral após ter sido atropelada enquanto praticava corrida em Paris, na França.

A jovem era conhecida por divulgar o turismo na Paris em um perfil com quase 50 mil seguidores no Instagram. Ela dava dicas para fazer uma viagem com o melhor custo-benefício.

A morte dela foi anunciada por sua família em um post nos stories do Instagram. “Para todos os fãs do conteúdo da Fê e de tudo que ela produziu nesses últimos 4 anos, desde 19 de junho de 2020. Infelizmente, a Fê não se encontra mais entre nós. Ela infelizmente sofreu um acidente enquanto fazia uma das coisas que ela mais amava: corrida. Ela foi vítima de um atropelamento e infelizmente não resistiu. A Fê nos deixou hoje por volta das 14h. Gostaria de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o conteúdo dela. Vocês não fazem ideia do prazer que ela sentia fazendo isso. As postagens dela continuarão aqui pois elas ainda podem ajudar muita gente. Tenho certeza de que ela ficaria muito contente. Muito obrigado”, informaram.

Em entrevista ao site G1, a irmã dela, Aline Lind, informou que a influencer atravessava a rua na faixa de pedestre quando foi atingida brutalmente por um carro na terça-feira, 15. O marido de Fernanda, Pedro Angelo, recebeu um aviso no celular de que a esposa tinha sofrido um acidente e foi até o local do acidente. Lá, ele viu a esposa sendo atingida pelo serviço de socorro e ela foi levada ao hospital.

No hospital, os médicos constaram que ela tinha ferimentos no corpo e na cabeça. A jovem ficou internada, mas teve morte cerebral decretada na quarta-feira, 16. O motorista que a atropelou foi detido para esclarecimentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris lowcost - Fernanda (@parislowcost)

Morte de outra influencer

A influencer e TikToker Rachel Yaffe faleceu aos 27 anos de idade. De acordo com o site da revista People, ela morreu no dia 11 de outubro após ser diagnosticada com uma doença rara aos 20 anos.

A jovem tinha um tipo raro de câncer no fígado, chamado carcinoma hepatocelular fibrolamelar, e que já estava no estágio 4. Nas redes sociais, ela mostrou momentos de sua luta contra a doença ao longo de sua vida.

Ela chegou a fazer tratamentos, incluindo a radioterapia, e relatou que sofreu com os efeitos colaterais. Ela disse que tinha perdido sua força e não sentia mais fome, além de seguir uma dieta restrita.

Antes de morrer, Rachel contou que gostava de sua profissão de influencer. “Tenho tantos sonhos para o futuro e sou apaixonada por compartilhar minha jornada com outras pessoas para que possam pular os momentos difíceis e seguir para os momentos alegres e saudáveis”, afirmou.