Leitura labial revela o que Simone Biles disse antes de salto nas Olimpíadas

Entenda a técnica dita por Simone Biles antes de fazer um salto durante competição de ginástica nas Olimpíadas de Paris 2024

A ginasta Simone Biles conquistou a medalha de ouro na prova individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta semana e é uma das grandes atletas da modalidade. Com isso, os olhos do mundo estavam voltados para ela durante a competição e uma leitura labial revelou o que ela disse pouco antes de um salto.

Antes de fazer a sua apresentação na trave, Simone respirou fundo e disse palavras de incentivo para ela mesma. Baixinho, a atleta afirmou: “Você consegue. É a sua hora”. Com este momento particular, ela deu um show no aparelho e conquistou uma grande nota.

Segundo um especialista do site NBC, as palavras de incentivo antes de um desafio é uma prática muito boa e que todos deveriam tentar ao longo da vida. Isso porque isso pode acalmar o nervosismo, reduzir o estresse e melhorar sua capacidade mental. Além de interromper o ciclo de pensamentos negativos na hora de realizar as tarefas.

“Somos muito melhores em dar conselhos para os outros do que para nós mesmos. Se um amigo vem até você com um problema, você diz: ‘De jeito nenhum, você vai conseguir. Curiosamente, algumas pessoas dizem que faz bem dizer isso em voz alta”, disse o especialista Ethan Kross, da Universidade de Michigan, e completou: “Não existe uma pílula mágica. Mas a maioria das pessoas confia que um ou mais métodos pode combater a negatividade. Pode escrever, diminuir o tempo de tela ou buscar a natureza".

Dessa forma, dizer as palavras de incentivo para si mesmo é visto como uma estratégia de se preparar para os desafios e parar de pensar negativamente.

Reação de Simone Biles a Rebeca Andrade viraliza

Durante a etapa em equipe, Simone Biles viralizou entre os brasileiros em decorrência da reação surpresa à sequência de Rebeca Andrade nas barras irregulares: "Não treme, não, Simone", brincaram internautas nas redes sociais.

Em diversas ocasiões, a ginasta numero 1 do mundo já falou do respeito que sente pela brasileira. Apontando ela como uma forte competidora. No documentário da Netflix sobre Biles, uma das treinadoras da atleta apontou que o cenário mundial do esporte tem nomes de níveis semelhantes ao dela, ao que Simone reagiu: "Rebeca Andrade! Ela me dá muito medo".