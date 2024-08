Saiba quanto dinheiro Rebeca Andrade ganhou com duas medalhas nas Olimpíadas

Até agora, Rebeca Andrade conquistou duas medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024. Saiba quanto dinheiro ela já embolsou

Aos 25 anos de idade, a ginasta Rebeca Andrade já conquistou duas medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024 até o momento. Ela ainda vai disputar mais três finais no esporte até o final da competição e pode subir ao pódio mais vezes. Porém, até agora, ela já ganhou um bom dinheiro em sua conta bancária.

Sempre que os atletas sobem ao pódio nos Jogos Olímpicos, eles recebem um valor de incentivo do Comitê Olímpicos Brasileiro (COB), que define montantes para cada tipo de medalha. Até o momento, Rebeca ganhou uma medalha de bronze pela categoria de equipes e uma medalha de prata no individual geral. Com isso, ela já faturou R$ 266 mil.

Rebeca recebeu R$ 210 mil pela medalha de prata que ganhou nesta quinta-feira, 1º, na categoria individual. Além disso, ela também recebeu R$ 56 mil pelo valor dividido da medalha de bronze que conquistou em equipe no início da semana. Na categoria em equipe, as atletas receberam o incentivo de R$ 420 mil, que foi dividido entre o grupo de cinco atletas.

Quanto Rayssa Leal ganhou em dinheiro por sua medalha?

A skatista Rayssa Leal foi um dos destaques da equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 ao conquistar a medalha de bronze no último final de semana. Porém, além da medalha, ela volta para casa com uma boa quantia em dinheiro. Você sabia que os atletas que chegam até o pódio também faturam uma grana?

Por ter conquistado a medalha de bronze, Rayssa embolsou o valor de R$ 140 mil, que é uma premiação dada pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como recompensa.

Vale lembrar que as medalhas de ouro e prata individuais também recebem prêmios em dinheiro do COB. A medalha de ouro rende o valor de R$ 350 mil para o atleta; e, a medalha de prata recebe o valor de R$ 210 mil.

Além disso, os esportes em equipes recebem valores diferentes em cada medalha. Em esportes de 2 a 6 atletas, são: Ouro recebe R$ 700 mil; Prata ganha R$ 420 mil; e, Bronze ganha R$ 280 mil. Em esportes a partir de 7 atletas, os valores são: R$ 1,05 milhão para Ouro; R$ 630 mil para Prata; e, R$ 420 mil para Bronze.

A previsão do COB é pagar cerca de R$ 7,2 milhões para as premiações dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de 2024.