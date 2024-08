Após encerrar sua participação nas Olimpíadas de 2024, a ginasta Simone Biles apareceu no programa Today in Paris, nesta terça-feira, 06

Após encerrar sua participação nas Olimpíadas de 2024, a ginasta Simone Biles apareceu no programa Today in Paris, nesta terça-feira, 06. E ela contou que ficou emocionada ao voltar à Vila Olímpica após as finais das individuais feminina no solo.

"Ontem, quando voltamos para a Vila, olhei para Jordan [Chiles] e comecei a chorar. Ela estava tipo, 'Eu sabia que isso ia acontecer, só não sabia quando.' Eu estava tão cheia de emoção e finalmente liberei tudo isso", disse ela.

Biles e Jordan ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, na disputa pelo solo. No pódio, elas reverenciaram a brasileira Rebeca Andrade, que conquistou o ouro. Segudo a americada, as lágrimas eram de alegria. "Fiquei tão orgulhosa e feliz que a jornada acabou. É tão louco, aconteceu tão rápido. Minha terceira Olimpíada", analisou. As informações são do portal Quem.

Rebeca Andrade revela curiosidade de Simone Biles por solo dela

Antes de competir no solo individual das Olimpíadas de Paris com Rebeca Andrade, Simone Bilesperguntou para colega como ela faria a sua sequência, como a brasileira contou a Fernanda Gentil, em entrevista a CazéTV. No entanto, a medalhista de ouro disse que preferiu desconversar o assunto e surpreendeu ao ser questionada se tomaria a mesma atitude da concorrente norte-americana.

"Ela (Simone) perguntou qual série eu faria no solo, se eu faria 'tripla' na final", contou Rebeca à repórter. Em seguida, Fernanda questionou se ela disse algo para adversária. E a ginasta respondeu: "Eu falei: 'não sei... Talvez...", disse a atleta, que desbancou a campeã mundial no pódio, deixando-a na segunda posição.

Rebeca também respondeu se tomaria a mesma atitude, questionando adversárias sobre o que elas fariam em suas sequência: "Ela joga com as cartas dela e eu jogo com as minhas. Eu não pergunto, não quero saber", disparou ela.