Protagonizando uma cena emocionante ao lado de Rebeca Andrade e Jordan Chiles, Simone Biles explicou motivo de reverência à ginasta brasileira

Na última segunda-feira, 5, Rebeca Andrade, Simone Biles e Jordan Chiles protagonizaram uma cena linda no pódio da final do solo na Ginástica Artística. As ginastas norte-americanas que receberam prata e bronze, respectivamente, resolveram homenagear a brasileira com uma reverência após a medalha de ouro conquistada. Em entrevista coletiva, Biles contou o motivo da atitude.

Assim que Rebeca subiu no degrau mais alto do pódio, emocionando, além dos brasileiros, sua mãe, Dona Rosa, Simone e Jordan se curvaram diante dela para reverenciá-la, gesto não muito comum nos Jogos Olímpicos, que impressionou o público.

"A Rebeca é incrível. Ela é uma rainha. Estávamos muito animadas. Decidimos demonstrar nosso respeito. A Jordan disse que deveríamos fazer e eu disse que sim. Era o correto a ser feito", disse Biles, ainda dentro do ginásio.

Confira:

Simone Biles e Jordan Chiles revelam motivo de reverência a Rebeca Andrade no pódio em Paris. Medalhistas olímpicas americanas falaram em coletiva. “Ela é uma rainha, era a coisa certa a se fazer”, disse Biles.💬 #olimpics#simonebiles#jordanchile#olimpiadas#ginasticapic.twitter.com/bZwcfJ423W — Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) August 5, 2024

Simone Biles revela que caiu no choro após Olimpíadas

Após encerrar sua participação nas Olimpíadas de 2024, a ginasta Simone Biles apareceu no programa Today in Paris, nesta terça-feira, 06. E ela contou que ficou emocionada ao voltar à Vila Olímpica após as finais das individuais feminina no solo.

"Ontem, quando voltamos para a Vila, olhei para Jordan [Chiles] e comecei a chorar. Ela estava tipo, 'Eu sabia que isso ia acontecer, só não sabia quando.' Eu estava tão cheia de emoção e finalmente liberei tudo isso", disse ela.

Biles e Jordan ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, na disputa pelo solo. No pódio, elas reverenciaram a brasileira Rebeca Andrade, que conquistou o ouro. Segudo a americada, as lágrimas eram de alegria. "Fiquei tão orgulhosa e feliz que a jornada acabou. É tão louco, aconteceu tão rápido. Minha terceira Olimpíada", analisou. As informações são do portal Quem.