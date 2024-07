Simone Biles admitiu que se sente intimidada por ginasta brasileira: ‘Muito medo’

Considerada uma das melhores ginastas do mundo, Simone Biles já admitiu ter medo de enfrentar atleta brasileira com quem compete nas Olimpíadas

Nesta terça-feira, 30, a ginasta norte-americana Simone Biles enfrenta um grande desafio nas Olimpíadas 2024. Ela começará a competir nas provas das finais e terá que superar uma atleta brasileira por quem se sente intimidada. Em seu documentário na Netflix, 'O Retorno de Simone Biles0, ela admitiu ter medo de competir contra Rebeca Andrade.

“Rebeca Andrade, eu tenho muito medo dela", Simone foi sincera e admitiu a intimidação pela brasileira enquanto falava sobre suas adversárias. O motivo? Segundo a treinadora de Simone, Rebeca consegue fazer os mesmos movimentos que a ginasta americana realiza em suas competições: "A Rebeca consegue fazer isso”, disse a técnica.

Apesar de serem rivais na ginástica, Simone Biles e Rebeca Andrade tentam manter uma amizade fora das competições. As duas têm uma relação de muito respeito, e a brasileira já revelou ter recebido um conselho especial da americana. Enquanto enfrentava lesões no Mundial em Doha, no Catar em 2018, Simone disse: "Siga em frente porque você tem talento".

"Foi uma coisa muito genuína. Eu estava sentada, ela estava passando, aí do nada ela sentou do meu lado e falou isso. Eu fiquei superfeliz. Eu falei: 'Meu Deus, a melhor do mundo falando para eu não desistir’. Agora que eu não vou desistir mesmo”, a brasileira contou que recuperou as forças depois do elogio da ginasta americana.

Agora, Rebeca enfrentará um grande desafio, mas sempre com muito respeito e admiração pela adversária, que são recíprocos: “Saber que a gente torce uma pela outra, saber que a gente quer que a outra vença, mesmo que a gente também queira vencer, é algo que eu acho muito legal e que mudou muito dentro do esporte”, disse a brasileira ao Jornal Nacional.

Saiba qual é o valor da fortuna de Simone Biles:

Desde sua estreia surpreendente nas Olimpíadas do Rio, em 2016, a ginasta Simone Biles espantou o público com o talento e o grande acervo de medalhas, em sua maioria, de ouro. Ao todo são 30 medalhas, vinte e três indicando o primeiro lugar. Além das vitórias, a atleta tem uma fortuna, fruto das competições e das marcas a qual representa como embaixadora.

Segundo a Forbes, na época das Olimpíadas de 2016, quando participou pela primeira vez, a jovem ganhou US$ 110 mil (cerca de R$ 621,5 mil), sendo US$ 25 mil por cada medalha de ouro, US$ 15 mil pelas de prata e US$ pelo bronze. Vale lembrar que na ocasião, ela levou 4 ouros e um bronze. Mas a fortuna de Simone Biles não parou por aí!