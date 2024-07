Show de fumaças na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris vira meme na web

Um momento da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 acabou virando meme nas redes sociais: "Menino, uma menina e um novo Papa"

Nesta sexta-feira, 26, aconteceu a abertura oficial das Olimpíadas de Paris 2024. Famosos, atletas e autoridades marcaram presença para acompanhar a cerimônia, que conta com o Rio Sena recebendo as delegações dos países participantes e acabará na Torre Eiffel.

Em um dos momentos do espetáculo, um show de fumaças com as cores da bandeira da França: azul, branco e vermelho, tomou conta do Rio Sena. O espetáculo rapidamente virou assunto nas redes sociais e no 'X', o antigo Twitter, muitos internautas fizeram alusão ao chá revelação do sexo de bebês.

A fumaça branca também foi apontada como a escolha de um novo Papa, já que é assim que o sucesso é anunciado. "A abertura das olimpíadas igual chá revelação com fumaça azul e rosa, vem aí menino ou menina?", brincou uma usuária. "Pra que tanta fumaça? Parece até chá revelação essa porcaria", lamentou outro. "O chá de revelação mostrou que teremos um menino, uma menina e um novo Papa", comentou mais um.

O chá de revelação mostrou que teremos um menino, uma menina e um novo Papa pic.twitter.com/1PVKpgLrMe — BITENCOURT, Caio (@falecomcaio) July 26, 2024

Gabriela Moreschi, a goleira "insana" do handebol feminino, ganhou a simpatia da torcida brasileira após brilhar na defesa desta quinta-feira, 25, durante o jogo entre Brasil e Espanha. Após a vitória de 29X18, a atleta atingiu o marco de 100 mil seguidores no Instagram e virou meme pela forma como rebateu os ataques das jogadoras espanholas.

Nos stories, Gabi ainda agradeceu aos brasileiros pelo carinho: "Chegamos aqui na Vila Olímpica. Deu bom! Estou aqui para agradecer as mensagens de todo mundo, aos novos seguidores. Quero muito agradecer, de verdade. Vou continuar compartilhando o handebol com vocês!", disse Gabi em vídeo. Confira!