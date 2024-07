Goleira do handebol brasileiro ganha seguidores após defesa insana nas Olimpíadas e agradece

Em sua primeira Olimpíada, a goleira Gabriela Moreschi brilhou com uma defesa surreal no handebol e ganhou a simpatia da torcida brasileira

Gabriela Moreschi, a goleira "insana" do handebol feminino, ganhou a simpatia da torcida brasileira após brilhar na defesa desta quinta-feira (25), durante o jogo entre Brasil e Espanha. Após a vitória de 29X18, a atleta atingiu o marco de 100 mil seguidores no Instagram e virou meme pela forma como rebateu os ataques das jogadoras espanholas.

Nos stories, Gabi ainda agradeceu aos brasileiros pelo carinho:

"Chegamos aqui na Vila Olímpica. Deu bom! Estou aqui para agradecer as mensagens de todo mundo, aos novos seguidores. Quero muito agradecer, de verdade. Vou continuar compartilhando o handebol com vocês!", disse Gabi em vídeo.

Em uma das defesas mais icônicas do jogo de hoje, Gabi levou uma das pernas acima da cabeça e chutou a bolo para longe do gol: "A Gabi é uma muralha. Ninguém atravessa!", brincou um usuário do X (antigo Twitter). "A Gabi Moreschi fez a defesa de uma bola vindo a quase 80 Km/h parecer a coisa mais fácil do mundo", brincou o outro.

A jogadora também foi comparada a Gandalf, personagem de Senhor do Anéis, que tem a frase "Você não deve passar" como uma das mais icônicas do cinema.

Uma publicação compartilhada por Gabriela Moreschi (@gabi.moreschi)

Atleta do handebol se emociona em Paris

Além de Gabi, quem também chamou a atenção da torcida brasileira foi a colega dela, Mariane Fernandes. A jogadora foi filmada por uma das colegas aos prantos quando recebeu sua credencial olímpica dentro da hospedagem dos atletas da Delegação.

"Você é do tamanho de seus sonhos. Acredite!", refletiu a jovem no Instagram.

Nas redes sociais, o momento emocionou: "A gente já se emociona em casa, vendo os vídeos, fotos e os momentos de tudo que diz respeito às Olimpíadas. Imagine poder representar seu país? Espetacular", escreveu um torcedor através do X. " Já é uma baita vitória para a maioria dos participantes estar lá", pontuou a outra.