Looks dos famosos na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris

Vários famosos foram até Paris, na França, para acompanharem de perto a cerimônia de abertura das Olimpíadas. Veja as fotos dos looks

A abertura das Olimpíadas 2024 aconteceu na tarde desta sexta-feira, 26, em Paris, na França em uma cerimônia luxuosa e grandiosa. O evento contou com desfile de atletas de todos os países participantes e também reuniu um time de celebridades na plateia.

Entre os presentes estavam Kelly Clarkson, Pharrell Williams, Cynthia Erivo, John Legend e Ariana Grande.

As celebridades usaram looks de vários estilos. Ariana e Cynthia apostaram em looks mais elegantes e com um toque de gala. Enquanto isso, Pharell escolheu um modelito esportivo.

Confira as fotos na galeria abaixo: