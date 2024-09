Neymar Jr explode o fofurômetro ao mostrar momentos ao lado da filha, Mavie

Pai coruja! Neymar Jr encanta ao compartilhar momentos fofos com sua filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi

Nesta terça-feira, 10, Neymar Jr. encantou seus seguidores ao compartilhar novos vídeos com sua filha, Mavie, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, o jogador de futebol mostrou um pouco da rotina e dividiu alguns momentos fofos com a herdeira durante sua temporada na Arábia Saudita.

Nos stories do Instagram, Neymar mostrou que a pequena está super esperta e já engatinha pela casa. Ao encontrar o pai na sala da mansão, ela abriu um sorrisão. 'Cadê meu nenenzinho? Cadê o neném do papai?' perguntou o jogador de futebol, que não conseguiu esconder seu lado pai coruja e se derreteu ao ver a felicidade da filha no vídeo.

Na sequência, Neymar mostrou que dispensa a ajuda de babás durante o jantar e apareceu dando comida à filha sozinho. 'Você come lá e eu como aqui', brincou ele ao mostrar a pequena que saboreava seu peixinho. Enquanto isso, o craque se virava para alcançar seu prato, sem desviar a atenção da herdeira em seu colo.

Vale lembrar que Neymar Jr. está aproveitando uma temporada no exterior ao lado da filha e da namorada, enquanto se recupera de uma cirurgia após sofrer uma lesão e se prepara para retornar aos campos. É importante mencionar também que o jogador reatou seu relacionamento com a influenciadora digital em julho deste ano.

Neymar e Bruna haviam terminado o namoro em novembro do ano passado, apenas um mês após o nascimento de sua primeira filha juntos. Além da pequena Mavie, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Carol Dantas, e de Helena, de dois meses, com a modelo Amanda Kimberlly.

Neymar Jr tem retorno aos gramados adiado após reprovar em testes:

O jogador Neymar não foi aprovado nos testes físicos mais recentes para voltar a jogar pelo Al-Hilal. De acordo com o principal jornal esportivo da Arábia Saudita, o Ariyadhiah, exames indicaram que o brasileiro precisará de mais dois meses de recuperação do que o inicialmente previsto após a cirurgia no ligamento do joelho esquerdo.