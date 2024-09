Neymar Jr. tem retorno aos gramados adiado após reprovar em testes físicos

Neymar Jr. foi reprovado em testes físicos e precisará de mais dois meses de recuperação, totalizando um ano sem jogar uma partida oficial; saiba mais

O jogador Neymar não foi aprovado nos testes físicos mais recentes para voltar a jogar pelo Al-Hilal. De acordo com o principal jornal esportivo da Arábia Saudita, o Ariyadhiah, exames indicaram que o brasileiro precisará de mais dois meses de recuperação do que o inicialmente previsto após a cirurgia no ligamento do joelho esquerdo.

Para quem não lembra, Neymar sofreu a lesão em 17 de outubro de 2023, enquanto jogava pela Seleção Brasileira em uma partida contra o Uruguai. Na época, foi diagnosticado com rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, exigindo intervenção cirúrgica.

Agora em fase de recuperação, a data prevista para seu retorno era em setembro deste ano, mas de acordo com o veículo, o atleta precisa aguardar mais dois meses, completando mais de um ano sem jogar uma partida oficial devido a lesão.

Por esse motivo, o Al-Hilal enfrenta um desafio com o limite de jogadores estrangeiros permitido pela Federação Saudita de Futebol, que é de oito, enquanto o clube possui nove, após a contratação de João Cancelo. Inicialmente, Renan Lodi seria excluído da lista, mas com a possibilidade de alterações até 11 de setembro, o técnico Jorge Jesus considera deixar Neymar fora da lista da liga saudita até janeiro, utilizando-o apenas na Champions da Ásia, enquanto Lodi jogaria apenas nos torneios locais.

Se Neymar for inscrito na liga em janeiro, ele teria apenas seis meses restantes para jogar no Campeonato Saudita. Vale destacar que, após a contratação em agosto do ano passado, o atacante participou de cinco partidas até o momento.

