Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima encantam com a filha bebê no colo: 'Linda'

Com a filha ainda bebê, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima encantam ao surgirem em foto especial do passado; veja o registro fofo

Um dos casais mais admirados, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima encantaram ao surgirem com a filha caçula, Maria Manoela, de 4 anos, em uma foto do passado. Nesta terça-feira, 27, o apresentador compartilhou a lembrança com a herdeira mais nova e deixou os internautas babando com tanto amor.

Brincando com a pequena, Rodrigo Hilbert apareceu sorrindo ao tentar fazer graça para ela. Fernanda Lima também surgiu contente no momento ao lado de seus amores. Claro que o registro raro família discreta rendeu vários comentários.

"Dos bons achados do álbum de fotos", disse ele ao revelar a foto de sua intimidade com o público. Nos comentários, os internautas admiraram o trio. "Coisa mais linda vocês", escreveram. "Família maravilhosa demais", falaram.

Discretos com sua vida pessoal, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima raramente mostram os filhos. Além de Maria Manoela, eles são pais dos gêmeos, João e Francisco, de 16 anos, com quem o apresentador postou um clique raro nos últimos dias.

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostram marmitas para viajar com os filhos

Recentemente, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima viralizaram nas redes sociais ao compartilharem um momento inusitado da rotina em família. Durante uma viagem com os filhos, o casal de apresentadores mostrou que são gente como a gente, e preparam as refeições em marmitas, incluindo o clássico pote de sorvete reutilizado.

No Instagram, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima revelaram em um vídeo que evitam paradas nas estradas durante viagens de carro com seus filhos: os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e Maria, de quatro anos. Inclusive, a herdeira caçula até ajudou a mostrar os lanchinhos saudáveis preparados pelos pais durante o registro. Veja mais aqui.