Rodrigo Hilbert mostra fotos de seus três filhos com Fernanda Lima

Em cliques raros, Rodrigo Hilbert mostra seus três filhos com Fernanda Lima e encanta ao revelar como os herdeiros estão; veja

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou ao mostrar cliques inéditos de sua família com Fernanda Lima. Nesta quinta-feira, 03, o famoso aproveitou o clima de tbt na rede social e recordou alguns momentos com os filhos.

Revelando como os três herdeiros estão, o cozinheiro, que é modelo e muito mais, chamou a atenção ao mostrar como os gêmeos, João e Francisco, de 16 anos, e a caçula, Maria Manoela, de 4 anos, estão "grandes".

"#photodump com muito #tbt família! Meus pequenos, meu amor e meu vô Hain", escreveu Rodrigo Hilbert ao exibir as lembranças com os filhos e o avô em meio à natureza. Nos registros é possível ver como o apresentador curte ter momentos simples com sua família.

Discreto com sua vida pessoal, o casal mostra pouco de sua intimidade na rede social, mas quando exibem os herdeiros sempre encantam os fãs. Tempos atrás, Rodrigo Hilbert relembrou uma foto de quando a caçulinha era apenas um bebê.

Além de curtirem uma vida mais simples e próxima à natureza, os apresentadores também prezam por uma alimentação saudável até em viagens para fora do Brasil. Fernanda Lima até chegou a ensinar como faz as batatas dos filhos após viralizar um vídeo deles comendo marmitas no avião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima mostram marmitas para viajar com os filhos

Recentemente, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima viralizaram nas redes sociais ao compartilharem um momento inusitado da rotina em família. Durante uma viagem com os filhos, o casal de apresentadores mostrou que são gente como a gente, e preparam as refeições em marmitas, incluindo o clássico pote de sorvete reutilizado.

No Instagram, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima revelaram em um vídeo que evitam paradas nas estradas durante viagens de carro com seus filhos: os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, e Maria, de quatro anos. Inclusive, a herdeira caçula até ajudou a mostrar os lanchinhos saudáveis preparados pelos pais durante o registro. Veja mais aqui.