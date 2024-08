Rebeca Andrade é ovacionada em voo ao retornar para o Brasil: ‘Orgulho’

Ela merece! Rebeca Andrade ganha recepção calorosa em seu retorno ao Brasil após as Olimpíadas de 2024; veja o vídeo emocionante

Na última segunda-feira, 12, Rebeca Andrade voltou para casa e ganhou uma recepção calorosa e cheia de orgulho após sua participação honrosa nas Olimpíadas de 2024. Durante o voo para o Brasil, a ginasta brasileira foi homenageada pela equipe de bordo e ovacionada pelos fãs, que capturaram toda a emoção em vídeos.

Em registros que circulam nas redes sociais, Rebeca é vista entrando na aeronave de forma tímida. Apesar de ter levado uma bolada para casa com suas medalhas, ela apareceu em um voo comercial e dispensou os jatinhos. No avião, a equipe a recebeu com carinho, e o piloto fez questão de anunciar que uma medalhista olímpica estava entre os passageiros.

“Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho. Parabéns, Rebeca Andrade”, disse o piloto. Logo, os demais passageiros se levantaram para aplaudir a ginasta brasileira com orgulho.

Após o voo, Rebeca Andrade foi recebida com carinho ao desembarcar na terra natal e posou para os fotógrafos enquanto desfilava pelo aeroporto. Simpática, ela distribuiu sorrisos e acenos enquanto voltava para casa, carregando suas quatro medalhas olímpicas na mala com muita discrição. Confira os registros a seguir:

Vale lembrar que as brasileiras da ginástica artística trouxeram quatro medalhas ao total para o Brasil. A primeira foi conquistada pela equipe, uma medalha de bronze na final geral em grupos da competição. Além disso, Rebeca Andrade conquistou o ouro na final do solo e duas pratas, na fase geral individual e no salto.

Rebeca Andrade e Flavinha voltam a treinar após Olimpíadas:

As meninas da ginástica artística, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, que brilharam junto de Lorrane dos Santos, Jade Barbosa e Julia Soares nas Olimpíadas de Paris, mostraram aos seguidores que, apesar da rotina intensa na competição mundial, estão de volta ao Brasil para treinarem, sem férias ou uma pequena pausa; confira os momentos!