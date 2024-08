Sem férias? Rebeca Andrade e Flavinha voltam a treinar após Olimpíadas

Apesar da intensa rotina olímpica em Paris, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva seguem normalmente com os treinos de volta ao Brasil

As meninas da ginástica artística, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, que brilharam junto de Lorrane dos Santos, Jade Barbosa e Julia Soares nas Olimpíadas de Paris, mostraram aos seguidores que, apesar da rotina intensa na competição mundial, estão de volta ao Brasil para treinarem, sem férias ou uma pequena pausa.

"E vocês achando que a gente ia tirar férias, não é? Estamos na luta", escreveu Rebeca em um de seus sotries desta segunda-feira (12). No vídeo, ela e Flávia Saraiva aparecerem fazendo uma dancinha na central de treinamento do Flamengo, clube esportivo do Rio de Janeiro do qual elas duas, Jade e Lorrane fazem parte.

Vale lembrar que, no próximo ano, as atletas disputam vaga no Campeonato Mundial de ginástica artística. O evento está previsto para acontecer no mês de agosto, no Rio de Janeiro, como confirmou o Comitê Olímpico do Brasil (COB) no seu site oficial.

Apesar do empenho das ginastas, internautas se chocaram ao saber que elas não tiraram nem mesmo uma pequena pausa na agenda para descansarem: "Gente, elas acabaram de voltar e já voltam treinando assim? Não tem 30 dias de férias remuneradas, não? Tô achando uma exploração isso", opinou um usuário do X. "É a equipe que mais trabalha no Brasil, não é possível. Dessa vez, elas poderiam ficar de férias que ninguém acharia ruim", escreveu a outra.

Quais medalhas a ginástica artística do Brasil ganhou nas Olimpíadas de Paris

Ao todo, as brasileiras da ginástica artística trouxeram quatro medalhas para o Brasil. A primeira foi conquistada pela equipe, uma medalha de bronze na final geral em grupos da competição.

Além disso, Rebeca Andrade conquistou o ouro na final do solo e duas pratas, na fase geral individual e no salto. Na última modalidade citada, a brasileira havia inscrito um salto inédito, mas evitou realizá-lo para não arriscar sua nota.