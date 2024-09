Rebeca Andrade assina contrato de 4 anos com patrocinador: ‘Muito feliz’

Sucesso nas Olimpíadas de Paris, a ginasta Rebeca Andrade fecha parceria de 4 anos com o Itaú Unibanco para realizar seus sonhos

A ginasta Rebeca Andrade foi um dos grandes destaques nas Olimpíadas de Paris neste ano ao conquistar novas medalhas em sua carreira de sucesso. Com isso, ela ganhou um novo patrocinador. Nesta segunda-feira, 9, o Itaú Unibanco anunciou que fechou uma parceria de 4 anos com a atleta para apoiá-la em seus sonhos no futuro.

Em um comunicado oficial, a empresa anunciou que vai apoiar Rebeca em qualquer caminho que ela decida trilhar, já que acreditam que o esporte é uma ferramenta transformadora e que promove valores fundamentais, como superação, garra e determinação.

"Eu estou muito feliz de ser Itaú, de me sentir abraçada pela marca dessa forma, por quererem ser meus parceiros por quem eu sou. Eu tenho consciência de que a maneira como as pessoas me olham hoje é muito grandiosa e é por isso que eu vou cuidar com tanto carinho disso, mas eu vou sempre ser a Rebeca, filha da dona Rosa, atleta do Xico, uma mulher com muitos sonhos pela frente, mas que entende toda a sua história, de onde veio e de quantas pessoas abriram caminho, pra que eu chegasse até aqui. Eu estou realmente feliz por estar realizando mais um sonho, sou movida por eles. E mais feliz ainda por saber que tenho um parceiro que vai estar ao meu lado, me ajudando a conquistá-los", disse Andrade.

A nova parceria faz parte das comemorações de 100 anos do Itaú Unibanco, que também apoiou, recentemente, a peça híbrida de Fernanda Montenegro no Parque do Ibirapuera e o show gratuito de Madonna no Rio de Janeiro.

O talento de Rebeca Andrade também na música

Recentemente, a ginasta Rebeca Andrade revelou que seu talento não está apenas no mundo esportivo. Depois de conquistar medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024, ela soltou a voz e revelou que tem talento para cantar.

Em um novo vídeo nas redes sociais, a atleta surgiu cantando a música Amarelo, Azul e Branco, de Anavitória, enquanto usava suas medalhas olímpicas. Na legenda, Rebeca falou sobre a alegria de representar a ginástica artística e o povo brasileiro nos Jogos Olímpicos. "É sobre ter força para não desistir, ter garra e lutar até o final. É sobre incentivar, apoiar e fazer os outros acreditarem que é possível! Dizer e comprovar que a sua gratidão e sua fé te fizeram chegar tão longe, que até pra você que viveu tudo fica difícil de explicar! É sobre representar todo mundo e se sentir representado tambem! É sobre se orgulhar, chorar, vibrar, gritar, passar raiva, mas sentir uma alegria que invade o peito de todos quando você vence a si mesmo!", disse ela.

E completou: "É subir no pódio pra receber a sua medalha e se orgulhar independente da cor, pq só você sabe o que precisou enfrentar para chegar ali.. é subir no pódio da vida depois de ter dado o seu máximo e viver uma olimpíada! Tudo é resultado e é sempre um passo para crescer cada vez mais, mesmo que vc nao tenha alcançado o seu objetivo final. É ter gana pra querer mais, fazer mais, buscar mais, pq enquanto a chama do objetivo estiver acesa, o fogo interno continuará queimando e a chance de chegar no seu lugar mais alto, vai continuar rolando! Obrigada Paris 2024".