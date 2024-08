Além da dedicação na Ginástica Artística, Rebeca Andrade mantém uma rotina de cuidados que a auxilia a continuar radiante nas competições; saiba qual

Rebeca Andrade conquistou o Brasil e o mundo com seu talento na Ginástica Artística. Mas além de todo o esforço que a fez alcançar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, na França, outra qualidade da atleta é sua dedicação em cuidar da beleza. Em entrevista à Quem, a brasileira de 25 anos revelou truques para ficar impecável durante todas as competições.

"Costumo ficar mais maquiada para as competições, mas gosto de manter minha rotina de beleza em dia. Sou eu mesma quem faço a minha maquiagem. Para competição, começo a me arrumar umas duas horas antes. A maquiagem me ajuda a me sentir mais confiante e poderosa. Adoro criar looks que combinam com minhas apresentações e destacam minha personalidade", disse ela ao veículo.

E não para por aí, para conseguir enfrentar o calor europeu, Rebeca compartilhou alguns truques. "A gente tem bastante calor no Rio de Janeiro também, então basicamente é manter os mesmos cuidados: hidratar bem a pele, usar protetor solar e protetor térmico para os cabelos. Isso é essencial para os dias quentes, além do pó compacto, que me ajuda muito a selar e trazer mais durabilidade para make", apontou.

"Tem alguns produtos dos quais eu não abro mão, como base com cobertura duradoura, que eu utilizo quase diariamente, os delineadores, tanto preto quanto colorido e de glitter; o brilho labial, rímel e o pó compacto.", completou Rebeca Andrade.

Rebeca Andrade faz convite especial para Simone Biles

A ginasta Rebeca Andrade provou mais uma vez que não existe rivalidade entre ela e Simone Biles. Adversárias nas Olimpíadas de Paris 2024, a brasileira surpreendeu ao fazer um convite bastante especial para a norte-americana.

Em meio a comemoração de grandes vitórias nos Jogos Olímpicos, Rebeca revelou que receberia com muita alegria as colegas em sua residência caso desembarquem algum dia no Brasil. Ela, inclusive, já faz planos para curtir o próximo Carnaval.

Em entrevista à Band, a atleta falou um pouco sobre sua proximidade com Biles e deixou em aberto a possibilidade de hospedá-la em sua casa durante a data festiva. "Eu não chamei a Simone, tinha chamado a Sunisa [Lee], mas só porque eu não tive a oportunidade. Vai todo mundo para o Rio, curtir o Carnaval. Aí fica lá em casa", declarou.