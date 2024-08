Quem é Gabrielzinho? Ele conquistou o 1º ouro do Brasil nas Paralímpiadas de paris

Saiba mais sobre Gabrielzinho, o atleta paralímpico que conquistou o primeiro ouro para o Brasil nos jogos de Paris, na França

O nadador Gabriel Araujo, que é conhecido como Gabrielzinho, venceu a primeira medalha de ouro do Brasil nas Paralímpidas de Paris, na França. Nesta quinta-feira, 29, primeiro dia de competições, ele conquistou a vitória na prova de natação de 100 metros de costas da classe S2. Ele terminou a prova com 1min53s67.

“Eu estou muito feliz e emocionado. Foi uma prova difícil, que mexe comigo. Eu trabalhei muito para isso. A gente fez de tudo para que a medalha de prata virasse ouro. Eu já estaria feliz com ouro, mas estou muito feliz porque eu amassei a prova, mandei muito bem. Posso gritar que sou campeão paraolímpico dos 100m costas. Foi uma prova perfeita”, disse ele ao site Globo Esporte.

Vale destacar que Gabriel Araujo foi diagnosticado com focomelia. Esta é uma doença congênita que impede a formação de braços e pernas. Ele iniciou na natação aos 11 anos de idade ao ser apresentado ao esporte por um professor de Educação Física.

Gabrielzinho já participou das Paralimpíadas de Tóquio e conquistou quatro medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.

O atleta tem 22 anos e é natural de Minas Gerais.

Ex-Chiquititas nas Paralimpíadas

Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 começam nesta semana. A cerimônia de abertura das Paralimpíadasacontecerá na quarta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília). Já a competição se inicia de fato na quinta-feira, 29. E o time brasileiro conta com a estreia de uma atleta que já foi atriz e brilhou o remake de Chiquititas, que foi ao ar no SBT entre 2013 e 2015.

No folhetim adaptado por Íris Abravanel, Giovanna Boscolo interpretou Michelle Kubitschek Bragança, que fazia parte de um grupo de meninas que praticava bullying com as garotas que viviam no orfanato Raio de Luz, principal cenário da história.

Nas Paralimpíadas de Paris 2024, Giovanna pretende mostrar todo o seu potencial no atletismo paralímpico. Diagnosticada com Ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa, aos 15 anos, a atriz e biomédica só iniciou a prática dos arremessos de club e de peso no ano passado. Essas são as provas que ela disputará em Paris.