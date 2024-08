Onde assistir às Paralimpíadas 2024 ao vivo? Jogos começam nesta quarta

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas acontecerá na quarta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília). Saiba como acompanhar as disputas

Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 começam nesta semana. A cerimônia de abertura das Paralimpíadas acontecerá na quarta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília). Assim como nas Olimpíadas, o evento não será realizado em um estádio e contará com o desfile dos 4.400 atletas pela avenida Champs-Élysées até a Praça La Concorde.

Já a competição se inicia de fato na quinta-feira, 29. Para quem quiser acompanhar, o sportv2 transmite ao vivo. O canal pago terá dez horas diárias de transmissões ao vivo, com a programação quase que toda dedicada aos Jogos Paralímpicos.

Dois canais adicionais do SporTV vão transmitir as competições de atletismo e natação, disponíveis para os assinantes do Globoplay + Canais. Já o programa Conexão Paris, que fará um resumo das atividades do dia paralímpico, estará disponível para não assinantes e também terá versões no Facebook, TikTok, YouTube e no site GE.

Enquanto que a Globo vai exibir apenas competições pontuais. A emissora transmitirá ao vivo a semifinal e a final do futebol de cegos, modalidade em que o Brasil domina desde os Jogos de Atenas em 2004 e busca conquistar o hexacampeonato.

A emissora exibe também o boletim Volta Paralímpica, que será apresentado por Vinicius Rodrigues e Adria Santos. De segunda a sexta-feira, logo depois do Vale a Pena Ver de Novo. Aos sábados, a atração vai ao ar depois Caldeirão com Mion; e aos domingos, após a primeira parte do Domingão com o Huck.

Na TV aberta, as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos vão passar de forma compacta. Mas o público pode acompanhar tudo por meio do Globoplay + Canais.

O Brasil vai à capital francesa com 254 atletas com deficiência em 20 modalidades. Durante 11 dias, 4.400 atletas de 185 nações vão lutar pelas medalhas de ouro, prata e bronze na capital francesa. Vale lembrar que as Paralimpíadas terminam no dia 08 de setembro. Com informações do portal Notícias da TV.