Lembra dela? Saiba quem é a atriz de Chiquititas que estará na Paralimpíada

Os Jogos Paralímpicos de Paris-2024 começam nesta semana. A cerimônia de abertura das Paralimpíadasacontecerá na quarta-feira, 28, às 15h (horário de Brasília). Já a competição se inicia de fato na quinta-feira, 29. E o time brasileiro conta com a estreia de uma atleta que já foi atriz e brilhou o remake de Chiquititas, que foi ao ar no SBT entre 2013 e 2015.

No folhetim adaptado por Íris Abravanel, Giovanna Boscolo interpretou Michelle Kubitschek Bragança, que fazia parte de um grupo de meninas que praticava bullying com as garotas que viviam no orfanato Raio de Luz, principal cenário da história.

Nas Paralimpíadas de Paris 2024, Giovanna pretende mostrar todo o seu potencial no atletismo paralímpico. Diagnosticada com Ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa, aos 15 anos, a atriz e biomédica só iniciou a prática dos arremessos de club e de peso no ano passado. Essas são as provas que ela disputará em Paris.

Atualmente, Giovanna é medalhista mundial na classe F32 e afirma que o esporte paralímpico mudou sua vida. "O esporte paralímpico muda vidas. Foi muito importante para mim, porque eu me senti pertencente. Eu vi que ser deficiente é só um detalhe. Porque a sociedade tem um olhar muito diferente do que nós do movimento temos. Eu acho que essa vitimização me pegava um pouco, mas hoje em dia eu sinto que eu estou bem", analisou em entrevista ao ge.

E ela sempre foi apaixonada por esportes e já praticou diferentes modalidades: Judô, natação, taekwondo e a grande paixão: ginástica acrobática. Ela competia em nível federado e confederado na modalidade em 2014 e 2015 quando seu corpo começou a mostrar que tinha algo errado. "O meu diagnóstico veio precocemente por conta do esporte. Eu fazia ginástica e meu técnico começou a identificar alguns tremores e algumas lesões que não eram compatíveis com a minha modalidade", detalhou.

E completou: "Eu fui fazer o exame neurológico, a eletroneuromiografia, e deu uma alteração de sinal de condição neurológica. E aí foi tudo muito rápido porque a médica que fez meu exame falou: “Acho que isso pode ser indicativo de Ataxia de Friedreich”. Eu fui no médico ele foi muito direto, já pediu exame genético da Ataxia de Friedreich, e aí deu", complementou.

Após o diagnóstico, ela se matriculou no curso de Biomedicina e conheceu o Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, quando começou a estagiar na área de Ciência do Esporte. Incentivada, ela voltou ao esporte e o começou a praticar em 2023.

