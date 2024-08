Quem é Dora Varella? Conheça a brasileira na final do skate park das Olimpíadas

Orgulho nacional! Conheça Dora Varella, a skatista brasileira que se classificou para competir na final das Olimpíadas de 2024

Nesta terça-feira, 6, Dora Varella se classificou para a final do skate park nas Olimpíadas de 2024. Representando o Brasil, a skatista brasileira se destacou nas eliminatórias e agora competirá por uma medalha. No entanto, esse não é o primeiro feito importante da atleta, que já é destaque nacional no esporte com apenas 23 anos.

Apaixonada pelo skate, Dora começou a praticar o esporte ainda na infância, quando tinha apenas 10 anos, após ver seus primos brincando. Com o apoio da família, ela iniciou os treinos, descobriu seu talento e começou a conquistar títulos em campeonatos para esportistas amadores, como o Girls Vans Combi Pool Classic, nos Estados Unidos.

Quando completou 17 anos, Dora decidiu se dedicar totalmente ao skate e definiu o esporte como sua principal profissão. Com treinos intensos e muita dedicação, ela passou a competir profissionalmente e conquistou três títulos mundiais e dois pan-americanos. Além disso, está entre as 20 melhores do mundo pelo ranking mundial da World Skate.

Nas Olimpíadas passadas em Tóquio, Varella ficou em sétimo lugar. Agora, ela intensificou seu treinamento e conseguiu se classificar para a final do skate park após ficar em oitavo lugar nas eliminatórias: “Queria muito ir para a minha segunda Olimpíada. Treinei muito para evoluir meu Skate”, contou a Confederação Brasileira de Skateboarding.

“Treinei para acompanhar esse nível do Skate feminino, que está crescendo muito. Vou dar o meu melhor. Podem ter certeza”, prometeu Dora, que também é destaque nas redes sociais e conta com 200 mil seguidores em seu Instagram. Além de atleta, ela também atua como influenciadora e modelo em diversas campanhas publicitárias.

Vale lembrar que, na competição de skate street, Rayssa Leal foi o destaque brasileiro, conquistando a medalha de bronze. No entanto, ela não participa da competição de skate park, onde o destaque vai para Dora Varella. Essa modalidade é diferente, com mais obstáculos e um ambiente que não se assemelha ao urbano do street.

