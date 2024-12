Polícia investiga desaparecimento de jogador de futebol após sequestro

O jogador de futebol equatoriano Pedro Pablo Perlaza desapareceu na cidade de Esmeraldas após ser abordado por dois veículos

O jogador de futebol Pedro Pablo Perlaza, lateral do Delfín, está desaparecido desde a última segunda-feira, 2, quando foi vítima de sequestro na cidade de Esmeraldas, localizada no interior do Equador. O caso está sob investigação da Polícia local, que não divulgou informações adicionais.

De acordo com a família do atleta, ele foi abordado por dois veículos e, desde então, não foi mais visto. Segundo relatos de testemunhas, Pedro Pablo foi levado até as proximidades do bairro 5 de Junio, no cantão de Tonsupa.

Até o momento, não há informações de suspeitos ou o que teria motivado o sequestro de Pedro Pablo Perlaza. O governo equatoriano confirmou que a Polícia Nacional e Unidade Policial Antissequestro estão investigando o desaparecimento.

Quem é Pedro Pablo Perlaza?

Conhecido como 'PPP', Pedro Pablo Perlaza nasceu na cidade de Esmeraldas e foi revelado pelo Emelec. O jogador de futebol, que atuou em três jogos da Seleção do Equador, passou por clubes como Juventus Esmeraldas, América Quito, Rocafuerte, Esmeraldas Petrolero, Quevedo, Maracará, LDU Portoviejo, Colón, Delfín, LDU Quito, Barcelona-EQU, Independiente del Valle e Aucas.

Pedro Pablo Perlaza - Reprodução / Instagram

