Esposa de Robinho fala pela primeira vez sobre prisão do ex-jogador: 'Inocência'

Casada com Robinho desde 2009, Vivian Guglielmetti rompeu o silêncio e falou a situação do marido, preso há 8 meses no Brasil

Esposa de Robson de Souza, mais conhecido como Robinho, Vivian Guglielmetti rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito da prisão do ex-jogador. Acusado de estupro, o atleta está no Brasil, na Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, há oito meses.

Em entrevista ao portal 'Metrópoles', Vivian, que está casada com Robinho desde 2009 e possui três filhos com ele, afirmou que acredita na inocência do companheiro. A esposa do ex-jogador ainda contou que acredita na versão dele.

"As pessoas falam: ‘Ah, ela está com todos os bens, está cuidando’. Gente, eu sou a esposa dele, eu sou a mãe dos filhos dele, e eu sei da inocência dele. Então, é isso que as pessoas não sabem, da história que nós temos. Não tem nada a ver com futebol, com fama, com dinheiro, pelo amor de Deus", declarou ela.

"Eu podia estar em qualquer lugar hoje, longe daqui com os meus três filhos. E sem querer saber dessa história. Não, eu estou aqui, vou lutar pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos", completou Vivian Guglielmetti.

Para quem não sabe, em 2017, Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo contra uma jovem albanesa. O crime teria ocorrido em 2013, quando ele ainda atuava pelo Milan.

"O Robinho foi condenado por áudios entre amigos, imorais, horrorosos. Só que isso não é um crime. A traição que houve comigo não é um crime. Está muito distante de ser um crime. Entre um ato imoral e um crime tem uma distância muito grande. Ele está há oito meses pagando por algo que não aconteceu", disse a esposa de Robinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

Visitas na prisão

Ao longo da entrevista ao 'Metrópoles', Vivian Guglielmetti contou que visita Robinho com frequência na penitenciária, localizada no interior de São Paulo. "Vou lá todas as semanas. Levo a comidinha dele, os produtos de higiene, os produtos de limpeza. Graças a Deus, ele tem uma cabeça muito boa. Eu, às vezes, vou para tentar acalmá-lo, e é ele quem me acalma", relatou.

A esposa do ex-jogador de futebol ainda revelou que, na época das acusações, pensou em pedir o divórcio, mas mudou de ideia após ouvir a versão do marido. "Eu cheguei em casa e falei: 'Vou embora, vou pegar meus filhos e estou indo embora'. Ele: 'Não, pelo amor de Deus. Meu erro foi ter te traído, não vou mais fazer'", recordou.

Vale lembrar que, recentemente, a defesa de Robinho entrou com um pedido na Justiça para que o caso fosse considerado como 'comum' e não 'hediondo'. A solicitação, no entanto, foi negada pela segunda vez.

Na prática, caso o pedido fosse aceito, a pena de Robinho no cárcere seria diminuída com o passar dos anos. No Brasil, o crime é considerado hediondo e não cabe recursos como fiança, por exemplo.

Leia também: Saiba quem é a esposa do ex-jogador de futebol Robinho