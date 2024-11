Pai de Neymar Jr reage aos rumores de aposentadoria do filho: ‘Muito triste’

Pai de Neymar Jr é questionado sobre quando o filho vai se aposentar dos campos de futebol e surpreende com a resposta analisando o cenário atual

O empresário Neymar Pai falou sobre a possibilidade do filho, Neymar Jr, se aposentar dos campos de futebol. Em entrevista no podcast Round Cast, ele contou que vê os rumores sobre o futuro do filho no esporte, e até revelou até quando o herdeiro deve ser um atleta de alta performance.

"Vai ser muito triste para mim. Em algum momento isso vai acontecer. Mas ainda temos três ou quatro anos de um Neymar de alta performance, que pode render muitas coisas para ele. Hoje o Neymar tem seu contrato [com o Al-Hilal] até junho de 2025. Eu vejo as especulações que ficam, e a gente começa a se prepara para isso", disse ele.

E completou: "Eu sei que o mercado está esperando ver como o Neymar vai voltar. E ele sempre volta melhor do que ele estava. Eu não tenho plano para o futuro. A gente fica se adequando para as coisas que vão acontecer. A gente precisa ver qual vai ser a vontade de Neymar. Mas a Arábia está deixando ele muito feliz lá. É um país que o protege".

Em outro momento, Neymar Pai falou sobre a fortuna das empresas dele. Inclusive, ele contou que ficou rico antes do filho por causa das empresas que administram a imagem do jogador de futebol. "Eu ganhei mais dinheiro com o meu filho. Fiquei rico antes dele. Em 2013, o maior salário de Neymar foi de R$ 200 mil. O Neymar não tinha R$ 5 milhões na conta quando ele saiu do Santos [para o Barcelona]. E eu já faturava R$ 40 milhões por ano como empresa [com a imagem dele]. Desde 2006, Neymar é cliente da minha empresa. Neymar é CPF, eu sou CNPJ [dono da empresa e da imagem dele]. Mas todas as decisões são dele. Hoje, 90% dos nossos contratos são todos de fora [do país]", afirmou ele.

Apesar disso, hoje em dia, Neymar Jr comanda a própria carreira. "Ele está lá, com todo o controle nas mãos e nos pés. Eu não tenho mais o que fazer. A única oportunidade que ele me dá é de falar. Fico no ouvido dele: 'Diminui, vai para a direita, vai para a esquerda, acelera'. Mas, na hora que o acidente acontece, seguimos juntos para o mesmo caminho", comentou o pai dele.

