Neymar Jr tem lesão confirmada e pode não jogar mais futebol esse ano

Clube saudita contou detalhes da lesão sofrida pelo brasileiro nesta quarta-feira, 06; Neymar Jr teve que deixar o jogo de segunda-feira, 04

Depois de sair de campo machucado nesta segunda-feira, 04, Neymar Jr teve uma nova lesão confirmada nesta quarta-feira, 06, pelo clube em que atua o Al-Hilal, na Arabia Saudita. O brasileiro, que voltou a jogar faz apenas duas semanas depois de ficar um ano fora por conta de uma grave lesão no joelho, foi substituído 29 minutos após sua entrada em campo.

O atacante sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita. Ele vai passar por tratamento médico e, de acordo com o clube saudita, o programa de reabilitação vai durar entre quatro e seis semanas. Isso significa que se o craque realmente precisar de seis semanas para estar 100% recuperado, Neymar não jogará mais em 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

O último compromisso previsto do Al-Hilal neste ano será no dia 7 de dezembro, contra o Al-Raed. A primeira partida em 2025 será contra o Al-Orobah, no dia 8 de janeiro.

Na segunda-feira, 04, o pai da Mavie apareceu em seu Instagram Stories para tranquilizar seus seguidores. Na época, o atleta afirmou que estava realizando exames e falou sobre a situação.

"Senti como se fosse a dor de uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais... É normal após um ano isso acontecer. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter mais cuidado e mais minutos para jogar", disse ele.

Futuro de Neymar Jr: Atleta pode ficar sem time em 2025

Neymar Jr pode ficar sem um time em 2025. De acordo com o colunista Bruno Andrade, do UOL Esporte, o atleta pode deixar o time Al Hilal em 2025.

Segundo a publicação, o jogador disputou apenas 7 partidas no clube e se machucou recentemente. Com isso, o clube deve fazer uma reunião no início de 2025 para definir se Neymar segue no time ou não. Inclusive, os rumores dizem que o contrato pode ser encerrado em comum acordo. Caso fique sem time internacional em 2025, Neymar Jr pode voltar ao time Santos no Brasil.