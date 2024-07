Olimpíada: Flávia Saraiva mostra olho roxo após queda na final da ginástica

A ginasta brasileira Flávia Saraiva mostrou como está seu olho após sofrer uma queda durante o aquecimento nas barras assimétricas

A ginasta brasileira Flávia Saraiva assustou os torcedores ao sofrer uma queda durante o aquecimento nas barras assimétricas, antes da final por equipes da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris. O tombo resultou em um corte na sobrancelha, mas não impediu a atleta de continuar na competição.

E nesta quarta-feira, 31, ela usou os stories do Instagram para mostrar como está o machucado. "Olha que coisa mais linda", cantarola ela a canção Garota de Ipanema. Além de ver o curativo no supercílio da atleta, dá pra ver alguns arranhões na parte inferior do olho, que está inchado e arroxeado.

Flávia Saraiva mostra curativo (Reprodução/Instagram)

Após realizar todos os saltos, Flávia conquistou uma medalha de bronze ao lado de sua equipe, composta por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane dos Santos, e em entrevista ao repórter Carlos Gil, da TV Globo, ela arrancou risadas das colegas ao falar sobre o ocorrido.

"Gente, quando eu vi eu estava no chão, deitada e com o joelho na cara. Eu só rolei pro lado para a Rebeca poder aquecer. Falei: 'gente, onde é que eu tô?'. Aí o Chico: 'tá sangrando, tá sangrando'. Eu botei a mão no rosto e meu olho sangrando, não estava entendendo nada. Ai ele perguntou se eu estava aquecida. Aí eu falei: 'agora eu acordei'", disse ela aos risos.

Quanto cada ginasta vai receber pela medalha de bronze?

Além da medalha, elas voltam para casa com uma boa quantia em dinheiro. Na categoria em grupo, de dois a sete atletas, Comitê Olímpico do Brasil (COB) paga R$ 280 mil pelo bronze. Com isso, as ginastas vão receber uma premiação de R$ 56 mil cada.

Vale lembrar que as medalhas de ouro e prata na categoria de grupos também recebem prêmios em dinheiro do COB. A medalha de ouro vale R$ 700 mil e a de prata R$ 420 mil.