Olimpíadas: Simone Biles revela pergunta que deveria ser proibida

Simone Biles entrega pergunta que não deveria ser feita para os atletas durante as Olimpíadas. Veja qual é a opinião dela

A ginasta Simone Biles foi um dos destaques das Olimpíadas de Paris 2024 por causa do seu ótimo desempenho nas provas da ginástica artística. Porém, ela revelou um incômodo após as provas. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que uma pergunta dos jornalistas deveria ser proibida.

Em um post no X, antigo Twitter, Simone contou que não quer ser mais questionada sobre o futuro logo depois de ganhar algumas medalha nos Jogos Olímpicos. “Vocês realmente precisam parar de perguntar aos atletas o que virá depois quando eles ganham uma medalha nas Olimpíadas”, afirmou.

Então, a atleta explicou o motivo de sua repulsa. "Vamos aproveitar o momento pelo qual trabalhamos a vida inteira”, disse ela.

Leitura labial de Simone Biles

A ginasta Simone Biles conquistou a medalha de ouro na prova individual geral nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta semana e é uma das grandes atletas da modalidade. Com isso, os olhos do mundo estavam voltados para ela durante a competição e uma leitura labial revelou o que ela disse pouco antes de um salto.

Antes de fazer a sua apresentação na trave, Simone respirou fundo e disse palavras de incentivo para ela mesma. Baixinho, a atleta afirmou: “Você consegue. É a sua hora”. Com este momento particular, ela deu um show no aparelho e conquistou uma grande nota.

Segundo um especialista do site NBC, as palavras de incentivo antes de um desafio é uma prática muito boa e que todos deveriam tentar ao longo da vida. Isso porque isso pode acalmar o nervosismo, reduzir o estresse e melhorar sua capacidade mental. Além de interromper o ciclo de pensamentos negativos na hora de realizar as tarefas.

“Somos muito melhores em dar conselhos para os outros do que para nós mesmos. Se um amigo vem até você com um problema, você diz: ‘De jeito nenhum, você vai conseguir. Curiosamente, algumas pessoas dizem que faz bem dizer isso em voz alta”, disse o especialista Ethan Kross, da Universidade de Michigan, e completou: “Não existe uma pílula mágica. Mas a maioria das pessoas confia que um ou mais métodos pode combater a negatividade. Pode escrever, diminuir o tempo de tela ou buscar a natureza".

Dessa forma, dizer as palavras de incentivo para si mesmo é visto como uma estratégia de se preparar para os desafios e parar de pensar negativamente.