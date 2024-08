Nesta segunda-feira, 05, Neymar Jr surpreendeu ao usar as redes sociais para enviar um recado para a ginasta Rebeca Andrade durante as Olimpíadas 2024

Nesta segunda-feira, 05, Neymar Jr surpreendeu ao usar as redes sociais para enviar um recado para a ginasta Rebeca Andrade durante as Olimpíadas 2024. Aos 25 anos de idade, a atleta subiu ao pódio quatro vezes: ganhou o bronze na modalidade por equipes e prata no individual geral e no salto. Além do ouro no solo.

"Parabéns", escreveu ele, que enalteceu o recorde da atleta. "Muito lindo o que está fazendo. Continue!", completou. Veja:

Neymar parabeniza Rebeca Andrade (Reprodução/Instagram)

Rebeca Andrade ganha valor alto pelas quatro medalhas conquistadas em Paris

Nesta segunda-feira, 05, poucas horas após ficar em quarto na final de trave, Rebeca Andrade garantiu uma medalha de ouro no solo. Com mais essa conquista, ela vai voltar para o Brasil com a mala cheia de medalhas e também com uma boa quantia em dinheiro.

Graças à conquista do ouro no solo nesta segunda-feira, ela garantiu mais R$ 350 mil em premiação. Este é o valor máximo pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para um atleta individual que esteja competindo em Paris.

Além dos R$ 350 mil pelo ouro, cada prata lhe rendeu R$ 210 mil. O bronze por equipes foi premiado com R$ 280 mil, que foi dividido entre as cinco ginastas e rendeu o valor de R$ 56 mil cada. Com isso, ela soma R$ 826 mil por seus quatro pódios nos Jogos da França.

Logo depois de fazer a sua apresentação no solo, ela foi vista chorando nos bastidores. Depois de subir ao pódio, ela explicou qual foi o sentimento daquele momento de emoção. "Na verdade foi porque eu terminei a competição inteira. Eu orei bastante para Deus todos os dias, antes mesmo de vir para cá, pedindo para que aqui fosse uma competição boa, que eu conseguisse voltar sem me lesionar, que nada de ruim acontecesse", desabafou.