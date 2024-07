Fátima Bernardes faz alerta sobre onda de furtos em Paris: 'Cuidado'

Participando da cobertura das Olimpíadas de Paris, Fátima Bernardes fez um alerta importante sobre a onda de furtos na cidade

Fátima Bernardes está em Paris, na França, para participar da cobertura dos Jogos Olímpicos, porém tem uma situação que tem deixado os turistas de "cabelo em pé". Está havendo uma onda de furtos na Cidade Luz.

Em seu Instagram Stories, a jornalista fez um alerta importante sobre a situação. "Acabei de sair da estação de metrô e vale muito reforçar um alerta que eu já tinha visto quando estava ainda no Brasil. Se você está vindo para cá ou se está por aqui, cuidado com os trombadinhas, os pickpockets. É impressionante. São jovens, meninas pequenininhas, estão sempre com uma echarpe e são sempre muito rápidas. Elas deixam para sair do vagão no último segundo, quando a porta está quase fechando e aí já estão levando a carteira", começou ela.

Em seguida, a famosa detalhou a situação que viu. "A gente acabou de ver uma situação como essa, mas dessa vez elas deram azar, porque a porta fechou nelas e a carteira da passageira caiu dentro do vagão. Foi uma movimentação danada, a moça estava com o celular dentro do bolso, mas a carteira estava dentro de uma pochete atravessada do lado, no fundo. Elas conseguiram tirar a carteira da moça. Elas deixam para sair no último minuto, que não tem como sair correndo. Tem que ficar muito atento, mesmo", finalizou.

Zico é furtado em Paris

O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, sofreu um grande prejuízo ao desembarcar em Paris para as Olímpiadas 2024. O ídolo do Flamengo, que está na capital francesa como embaixador do Time Brasil no evento, teve sua mala roubada na entrada do hotel onde está hospedado.

De acordo com informações do site G1, os itens levados somam cerca de 200 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 1,2 milhão. O crime aconteceu ainda na noite de quinta-feira, 25, véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.

As informações iniciais sobre o roubo foram divulgadas pelo jornal 'Le Parisién'. O veículo afirma que um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes e notas de euro e dólar estavam entre os objetos subtraídos na mala.

Zico estava na frente do local acompanhado da esposa, Sandra Carvalho de Sá, no 19º distrito de Paris. A suspeita é que o roubo tenha acontecido por dois ladrões - enquanto um distraiu o casal, o cúmplice pegou a mala do ex-futebolista dentro do carro.