Olimpíadas 2024: Medalhas danificadas serão trocadas após reclamações

O Comitê Organizador das Olimpíadas 2024 anunciou que fará a troca das medalhas de bronze de atletas que alegaram danificações

Após alguns atletas das Olimpíadas de Paris 2024 reclamarem da situação das medalhas de bronze, o Comitê Organizador anunciou que fará a troca dos itens danificados. As reclamações sobre a depreciação das peças aconteceram poucos dias após o evento, terminado em agosto deste ano.

De acordo com um comunicado oficial, os vencedores receberão medalhas iguais às originais. O item de bronze tem um diâmetro de 8,5cm, peso de 455 gramas e são feitas de cobre, estanho e zinco.

"As medalhas são os objetivos mais desejados e mais preciosos para os atletas. As que estão danificadas serão trocadas. Os atletas receberão medalhas iguais às originais", informou o Comitê Organizador de Paris, em nota.

Vale lembrar que, dias após o fim do evento, o skatista Nyjah Huston e a judoca Beatriz Souza revelaram publicamente que suas medalhas de bronze, recebida nas Olimpíadas 2024, estavam começando a oxidar. Na época, a atleta brasileira chegou a mostrar a situação da peça no programa 'Mais Você', da TV Globo.

A troca de medalhas após as Olimpíadas não é algo incomum. Um ano após as Olimpíadas do Rio, ocorrida em 2016, a organização já havia realizado cerca de 80 trocas de medalhas danificadas.

Nyjah Huston mostra medalha de bronze danificada - Reprodução / Instagram

Beatriz Souza supera adversidades e revela segredo de ouro em Paris

Aos 26 anos, a judoca Beatriz Souza conquistou muito mais que seu espaço no tatame: ela também está no coração dos brasileiros. Primeira atleta do País a ganhar medalha de ouro durante as Olimpíadas de Paris, ela voltou da competição com status de estrela do esporte nacional.

Sua essência e rotina, no entanto, seguem as mesmas. "Para mim, é a realização de um sonho. A superação de todos os obstáculos", conta ela, em entrevista à Revista CARAS.

Ao lado do eleito, Daniel Souza (24), ex-atleta do basquete, Bia, como ficou carinhosamente conhecida pelo público, vive seus dias de glória e colhe os frutos de anos de esforço. "Se seus objetivos não forem maiores que seus obstáculos não vale a pena lutar por eles", ensina ela; confira o bate-papo completo com a judoca!