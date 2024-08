Ouro no judô, Bia Souza mostra situação de suas medalhas após as Olimpíadas

No 'Mais Você', a judoca Bia Souza revelou se suas medalhas de ouro e bronze estão danificadas dias após o fim das Olimpíadas 2024

A judoca Beatriz Souza não esconde o quanto está radiante com todas as conquistas do Brasil nas Olimpíadas em Paris 2024. De volta ao país com o fim do evento, a atleta foi convidada para um café da manhã mais que especial no 'Mais Você'.

Nesta segunda-feira, Bia participou da atração matinal da TV Globo e conversou um pouco com Ana Maria Braga e Felipe Andreoli sobre sua trajetória no esporte. Extremamente orgulhosa, ela fez questão de levar ao programa as medalhas conquistadas nos Jogos.

Bia ganhou a de bronze pela equipe mista, e a de ouro em luta individual na categoria +78 kg. O jornalista Felipe Andreoli, então, quis saber como estavam os itens da judoca, uma vez que, recentemente, o skatista americano Nyjah Huston revelou que sua medalha de bronze estava danificada.

"E a sua?", questionou o comunicador. A atleta, por sua vez, contou que, assim como a medalha de Huston, as suas também estavam 'descascando'. "Está começando [a danificar] aqui atrás, mais a de bronze que a de ouro. Descascando bem mais rápido", declarou Beatriz Souza, mostrando a situação dos prêmios.

Em seguida, Felipe Andreoli brincou com a situação ao comentar que isso seria um sinal para o atleta buscar novas medalhas nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. "Vou pegar outras", se divertiu Bia. "Não se faz nem ouro nem bronze como antigamente", disse Ana Maria Braga, arrancando risadas dos convidados.

"Esse peso é tranquilo de carregar" FALOU TUDO, MUSA 💋🏅 #MaisVocêpic.twitter.com/LO4f3Kdn9q — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 12, 2024

A medalha de ouro de Bia Souza nas Olimpíadas

No dia 2 de agosto, a judoca Bia Souza fez o Brasil vibrar ao ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024. A alegria pela conquista foi tão grande que o marido dela, Daniel Souza, apareceu comemorando bastante nas redes sociais.

Em um vídeo nos stories do Instagram, o rapaz surgiu com o sorrisão no rosto e dizendo vários palavrões ao ver que a esposa conseguiu o seu objetivo de sair vitoriosa nos Jogos Olímpicos.

Para quem não sabe, Daniel é ex-atleta de basquete e se tornou Life coach em uma mudança de carreira em 2023. Ela não quis levar a família para os jogos de Paris e o marido dela ficou no Brasil; confira mais detalhes!