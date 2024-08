Olimpíadas 2024: Brasil elimina a França e avança para a semifinal

A seleção brasileira feminina de futebol venceu a França e vai para a semifinal das Olimpíadas de Paris. O Brasil vai enfrentar a Espanha

A seleção brasileira feminina de futebol está na semifinal das Olimpíadas de Paris-2024. Neste sábado, 3, o Brasil venceu a França por 1 a 0, em Nantes. Gabi Portilho marcou o gol da vitória aos 36 minutos do segundo tempo.

Antes do gol de Portilho, quem se destacou foi a goleira Lorena, que na primeira etapa defendeu um pênalti cobrado por Karchaoui. Ela, aliás, já tinha pegado uma penalidade contra o Japão, na segunda rodada.

Vale lembrar que a equipe francesa é uma rival histórica da seleção feminina e nunca tinha perdido até este sábado. Após cinco empates e sete derrotas no confronto, sendo duas delas nas últimas Copas do Mundo (oitavas de final em 2019 e fase de grupos da Copa de 2023), o Brasil obteve a primeira vitória sobre elas.

Com esse resultado, o Brasil está pela sexta vez em uma semifinal olímpica. A nossa seleção tem duas pratas: Jogos de Atenas-2004 e Pequim-2008. Na próxima terça-feira, 6, as meninas vão enfrentar Espanha, em Marselha. A outra semifinal será entre Alemanha e Estados Unidos.

Jogadora da Seleção Feminina de futebol está fora das Olimpíadas

Antonia Silva, jogadora da Seleção Feminina de futebol, está fora dos Jogos Olímpicos Paris-2024. A lateral sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda depois de um trauma direto durante a partida contra Espanha, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Segundo as informações da CBF, após ser realizado um exame físico no campo, não foi identificada crepitação ou outros sinais sugestivos de fratura. Mesmo sentindo dores, a atleta seguiu na partida até o final e recebeu uma proteção com gelo ainda no gramado.

Depois, Antonia realizou um exame de imagem, que confirmou o traço de fratura sem desvio, não sendo necessária interferência cirúrgica. A atleta continuará em tratamento com o Departamento Médico da Seleção Brasileira até o final da competição. Confira a nota na íntegra!