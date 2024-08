Jogadora da Seleção Feminina de futebol está fora das Olimpíadas; saiba o motivo

Antonia Silva, jogadora da Seleção Feminina de futebol, está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 após sofrer uma lesão

Antonia Silva, jogadora da Seleção Feminina de futebol, está fora dos Jogos Olímpicos Paris-2024. A lateral sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda depois de um trauma direto durante a partida contra Espanha, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Segundo as informações da CBF, após ser realizado um exame físico no campo, não foi identificada crepitação ou outros sinais sugestivos de fratura. Mesmo sentindo dores, a atleta seguiu na partida até o final e recebeu uma proteção com gelo ainda no gramado.

Depois, Antonia realizou um exame de imagem, que confirmou o traço de fratura sem desvio, não sendo necessária interferência cirúrgica. A atleta continuará em tratamento com o Departamento Médico da Seleção Brasileira até o final da competição.

Confira o comunicado na íntegra:

"Comunicado Oficial: Antonia está fora dos Jogos Olímpicos de Paris. Lateral brasileira sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda. A lateral Antonia, do Real Madrid, está fora dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem até o dia 10 de agosto. Durante a partida contra Espanha, a atleta sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda depois de um trauma direto. Ao realizar exame físico no campo, não foi identificada crepitação ou outros sinais sugestivos de fratura. Após a partida, a jogadora foi submetida a exames de imagem que confirmaram o traço de fratura sem desvio, não sendo necessária interferência cirúrgica. Antonia continuará em tratamento com o Departamento Médico da Seleção Brasileira até o final da competição. Desejamos uma boa e pronta recuperação para a atleta. Estamos com você, Antonia", diz a nota.

Vale lembra que o Brasil enfrentará a França pelas quartas de final das Olimpíadas. O confronto ocorre no estádio La Beaujoire, em Nantes, no próximo sábado, 3, 16h (de Brasília). Além de Antonia, a seleção não contará com Marta, expulsa no último jogo. Além disso, são dúvidas Tamires, que precisou fazer infiltração na véspera do último jogo da primeira fase, e Rafaelle, que sentiu um desconforto na coxa e não enfrentou as espanholas.

Marta cai no choro ao ser expulsa em um de seus últimos jogos pela Seleção

Marta está prestes a pendurar as chuteiras após 22 anos na Seleção Brasileira. Com sua aposentadoria marcada para o final das Olimpíadas de 2024, a jogadora acabou sendo expulsa do campo na disputa desta quarta-feira, 31. Em uma das últimas partidas com a camisa verde e amarela, a atleta não conseguiu conter as lágrimas e caiu no choro.

Ao lado de suas colegas de equipe, Marta enfrentou a Espanha para tentar garantir uma vaga nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. No entanto, a jogadora foi expulsa no final do primeiro tempo depois de uma entrada brusca que atingiu a cabeça de uma adversária. Após ganhar o cartão vermelho, ela não conseguiu conter as lágrimas e deixou o campo aos prantos.