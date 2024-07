"Agora acordei", brincou a ginasta Flávia Saraiva sobre a queda feia que sofreu ante da final da ginástica artística nos Jogos Olímpicos

A ginasta brasileira Flávia Saraiva sofreu uma queda enquanto fazia o aquecimento nas barras assimétricas antes da final por equipes da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris. O tombo acabou ocasionando um corte na sobrancelha, mas não atrapalhou a atleta a seguir na competição.

Após realizar todos os saltos, Flávia conquistou uma medalha de bronze ao lado de sua equipe, composta por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane dos Santos, e em entrevista ao repórter Carlos Gil, da TV Globo, ela arrancou risadas das colegas ao falar sobre o ocorrido.

"Gente, quando eu vi eu estava no chão, deitada e com o joelho na cara. Eu só rolei pro lado para a Rebeca poder aquecer. Falei: 'gente, onde é que eu tô?'. Aí o Chico: 'tá sangrando, tá sangrando'. Eu botei a mão no rosto e meu olho sangrando, não estava entendendo nada. Ai ele perguntou se eu estava aquecida. Aí eu falei: 'agora eu acordei'", disse ela aos risos.

Daiane dos Santos e Diego Hypólito não seguraram a emoção após a conquista da medalha de bronze na prova por equipes da seleção brasileira feminina de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira, 30, na arena Dercy.

Pioneiros no esporte, os comentaristas da TV Globo falaram sobre a importância do resultado obtido por Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Rebeca Andrade, Lorrane dos Santos e Julia Soares, já que essa é a primeira medalha olímpica na história do conjunto.

"Há 20 anos a gente entrou pela primeira vez com uma equipe completa, em Atenas. E agora a gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas fizeram tudo para que este momento acontecesse agora. É muito bom ver que elas, mais do que merecidamente, tiveram essa recompensa. Vê-las no pódio é incrível!", disse Daiane em um trecho, bastante emocionada. Confira o comentário completo dos ex-atletas!