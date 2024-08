O que diz o mapa astral de Rebeca Andrade? Saiba os detalhes

Mapa astral de Rebeca Andrade aponta características que a ajudaram a ser a maior medalhista olímpica do Brasil. Saiba mais

A ginasta Rebeca Andrade foi o grande destaque do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Ela conquistou quatro medalhas na competição e se tornou a maior medalhista olímpica do país. Com isso, que tal saber mais sobre o mapa astral dela?

O astrólogo Gabu Camacho contou detalhes sobre o mapa astral dela, que destacam as características que a ajudaram a ter sucesso no esporte. Rebeca é do signo de Touro e isso faz com que ela tenha paciência, praticidade, arte e inovação em destaque em seu mapa. "O signo de Touro tem uma característica forte que é a estabilidade. Os taurinos até se arriscam, mas precisam entender todos os ganhos e perdas envolvidos. Por isso, tudo o que eles conquistam normalmente vem de forma muito sólida, muito responsável", disse ele.

Além disso, a ginasta ainda tem o incentivo do seu ascendente, que é no signo de Leão. "O leonino brilha em qualquer escuridão. Sendo o ascendente o posicionamento que fala sobre o que transmitimos para o mundo, é muito simbólico que Rebeca tenha conquistado esse marco histórico bem no momento em que o Sol transita pelo signo de Leão. É como se ela estivesse com uma força especial para brilhar hoje", afirmou.

Outro ponto é que Quíron transitava por Áries, onde ela tem Júpiter. "Rebeca se jogou de cabeça nessa competição, depois de tanto empenho. A vitória veio justamente na época em que Quíron, o curador ferido, estava transitando por Áries. É como se o universo dissesse: 'Você se empenhou muito, até sofreu muito até aqui, mas está se jogando de cabeça, então toma esse empurrãozinho de sorte'", contou.

Rebeca Andrade explica motivo do choro após prova

Logo depois de fazer a sua apresentação no solo, ela foi vista chorando nos bastidores. Depois de subir ao pódio, ela explicou qual foi o sentimento daquele momento de emoção. "Na verdade foi porque eu terminei a competição inteira. Eu orei bastante para Deus todos os dias, antes mesmo de vir para cá, pedindo para que aqui fosse uma competição boa, que eu conseguisse voltar sem me lesionar, que nada de ruim acontecesse".

E completou: "Então o choro foi mais por isso mesmo. Eu não acredito, mas eu acredito porque foi o que eu pedi para Deus. Eu estou inteira, eu vim, eu curti, eu vivi Paris, e terminei com chave de ouro. Então estou explodindo”, disse ela.