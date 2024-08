Por que Rebeca Andrade não aparece com o pai? Entenda a distância entre eles

Rebeca Andrade foi criada pela mãe, que cuidou sozinha dos sete filhos. Saiba quem é o pai da ginasta e a distância entre eles

Discreta com a vida pessoal, a ginasta Rebeca Andrade celebrou sua medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 ao dar um abraço em sua mãe, Rosa Santos, no ginásio. Com isso, os fãs se questionaram: Cadê o pai dela? Continue lendo para saber mais sobre a relação de Rebeca com o pai.

Rebeca Andrade é filha de Rosa Santos com Ricardo Andrade. A jovem foi criada por sua mãe após o pai sair de casa quando era apenas uma criança. Além disso, a atleta também saiu de casa quando era muito jovem para iniciar os seus treinos intensivos para se tornar uma ginasta profissional. Com isso, ela se afastou ainda mais do convívio com o pai.

Em uma participação no quadro Arquivo Confidencial, Rebeca já falou sobre a relação com o pai. "O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai, eu amo muito ele, tenho um carinho enorme e lembranças muito boas com ele, mas como eu saí muito cedo de casa, a convivência - não só com ele, mas com a minha mãe e meus irmãos também - ficou mais distante", declarou ela, e completou: "Foi muito difícil, porque a distância é dolorida, minha família sempre se fez muito presente, mas meu pai não acompanhou tanto essa parte do esporte porque ele não estava tão próximo. É por isso que eu falo mais da minha mãe e dos meus irmãos, eles acompanharam mais o meu começo. Agradeço muito pelos pais que eu tenho, mesmo com as dificuldades que tivemos com a questão deles, ficando distantes, mas faz parte. Eu sou uma pessoa feliz, saudável, resolvida, com muita gente que me ama e é o que desejo para as pessoas também".

Em outro momento, Ricardo Andrade apareceu em um vídeo na internet para falar sobre a distância entre ele e a filha, mas garantiu que existe amor e admiração. "O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica, ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras, e agora ajuda muito essas meninas, aqui do Vila Fátima (bairro em que morou), a ver que também podem, como a Rebeca, vencer. Eu e a mãe dela, como muitos, não demos certo como casal. Mas, graças a Deus, eles (os filhos) tiveram uma boa educação, muito amor, não só a Rebeca. Meus filhos sempre foram muito cabeça, mesmo com pouca idade", afirmou ele.