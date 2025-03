Saiba quanto João Fonseca já faturou em premiações na carreira

Carreira de sucesso! O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou vários títulos e também boas premiações em dinheiro

Sensação do tênis, João Fonseca, de 18 anos, tem conquistado vários títulos e também boas premiações em dinheiro.

Após se tornar campeão do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, no último domingo, 16, a atleta brasileiro faturou 38,4 mil dólares, o equivalente a R$ 220 mil.

Considerando apenas os valores conquistados em 2025, o tenista já acumula 346,2 mil dólares em premiações (aproximadamente R$ 1,9 milhão). Já ao longo da carreira, João Fonseca já conta com 1,1 milhão de dólares, ou seja, R$ 6,4 milhões.

Ranking

Após o título do Challenger de Phoenix, João Fonseca está entre os 60 melhores tenistas do mundo. O tenista brasileiro subiu 20 posições no ranking atualizado nesta segunda-feira, 17, pela ATP, aparecendo na 60ª posição.

Este é o melhor ranking do atleta, que soma 955 pontos e lidera o país na lista, seguido por Thiago Wild (96º, 617 pontos) e Thiago Monteiro (99º, 590 pontos).

O próximo compromisso de João Fonseca é o Masters 1000 de Miami. A competição acontece entre os dias 19 e 30 deste mês.

